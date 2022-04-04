• 04 Nisan 2022 - 15:12 • Son Güncelleme:
Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'a beğeni yağıyor!
TRT1'in sevilen Gönül Dağı dizisinde 'Asuman' karakteriyle ekranlara gelen Hazal Çağlar, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Son pozuyla beğeni yağmuruna tutulan Çağlar'a çok sayıda yorum geldi.
• 04 Nisan 2022 - 15:12 • Son Güncelleme:
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Hazal Çağlar, TRT 1 ekranlarında yer alan Gönül Dağı dizisinde Gülsim Ali, Berk Atan, Cihat Süvarioğlu gibi oyuncularla beraber rol alıyor. Anadolu hikayesinin anlatıldığı komedi dizisinde 'Asuman' rolü ile gönüllerde taht kuran Hazal Çağlar'ın Instagram pozu olay oldu.
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