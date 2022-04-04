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MagazinGönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'a beğeni yağıyor!
HaberlerMagazin Haberleri Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'a beğeni yağıyor!
• 04 Nisan 2022 - 15:12 • Son Güncelleme:

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'a beğeni yağıyor!

TRT1'in sevilen Gönül Dağı dizisinde 'Asuman' karakteriyle ekranlara gelen Hazal Çağlar, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Son pozuyla beğeni yağmuruna tutulan Çağlar'a çok sayıda yorum geldi.

• 04 Nisan 2022 - 15:12 • Son Güncelleme:
1Gönül Dağının Asumanı Hazal Çağlara beğeni yağıyor
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Hazal Çağlar, TRT 1 ekranlarında yer alan Gönül Dağı dizisinde Gülsim Ali, Berk Atan, Cihat Süvarioğlu gibi oyuncularla beraber rol alıyor. Anadolu hikayesinin anlatıldığı komedi dizisinde 'Asuman' rolü ile gönüllerde taht kuran Hazal Çağlar'ın Instagram pozu olay oldu.

2INSTAGRAM POZU BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

INSTAGRAM POZU BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

26 yaşındaki oyuncu Hazal Çağlar Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor

3Gönül Dağının Asumanı Hazal Çağlara beğeni yağıyor

En son paylaştığı gönderi ile binlerce beğeni alan Hazal Çağlar, 'Çok güzelsin', 'Bu dünyaya fazlasın', 'Nefesimi kestin' gibi yorumlar aldı.

4Gönül Dağının Asumanı Hazal Çağlara beğeni yağıyor

Hazal Çağlar'ın Instagram hesabında 269 bin takipçisi bulunuyor.

5Gönül Dağının Asumanı Hazal Çağlara beğeni yağıyor

Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nü tamamlayan Çağlar, eğitimine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde devam etti.

6Gönül Dağının Asumanı Hazal Çağlara beğeni yağıyor

Oyunculuk eğitimi de alan Çağlar ilk kamera önü deneyimini Aile Hükümeti projesi ile edindi.

7Gönül Dağının Asumanı Hazal Çağlara beğeni yağıyor

İşte Instagram paylaşımları...

8Gönül Dağının Asumanı Hazal Çağlara beğeni yağıyor
9Gönül Dağının Asumanı Hazal Çağlara beğeni yağıyor
10Gönül Dağının Asumanı Hazal Çağlara beğeni yağıyor

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