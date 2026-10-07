Gökyüzünde bir ilk: Adını tarihe yazdırdı! Donanmanın ilk kadın uçak pilotu oldu

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"Hissettiğim mutluluğu tarif etmem mümkün değil"



Pilot olduktan sonra hayatındaki değişikliklerden bahseden Deniz Üsteğmen Hilal Aydın, "Pilot olmak mesleki hayatımın dönüm noktası oldu ve uçak pilotu olarak uçmak bana unutamayacağım deneyimler kazandırdı. 18'inci Ana Üs Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilen öğrenci seçme uçuşları kapsamında 13 sortilik eğitim sürecinden geçtik. 13 sorti eğitiminin sonunda kontrol pilotuna emniyetli iniş ve uçuş göstermem gerekiyordu. Kontrol pilotunun kuleyle yalnız pozitif konuşmasını duyduğumda hissettiğim mutluluğu tarif etmem mümkün değil" dedi.



"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'i her daim örnek aldım"



"Uçmak hayaliyle başladığım bu yolda inandıktan sonra başarabileceklerimi görmek bana mutlu ve gururlu hissettirdi" diyen Aydın sözlerini şöyle tamamladı; "Aynı mesleği yapmanın haklı gururunu hisseden bir Türk kadın pilotu olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'i her daim örnek aldım. Pilot olmaya gönül veren ve hayal eden her genç kız için en güzel örneklerden biri olduğunu düşünüyorum. Pilot olmasaydım mesleğe başladığım şekilde, gemilerimizde çalışmaya devam etmek isterdim" ifadelerini kullandı.



Genç kızlara mesajını da ileten Hilal Aydın, "Hayal etmekten hayal ettikleri uğruna çalışmaktan ve inanmaktan vazgeçmesinler. Ne kadar zorluklarla karşılaşırsanız karşılaşın, başarmak istedikçe çabaladıkça her zorluğu aşarsınız ve hayal ettiklerinize ulaşırsınız" şeklinde konuştu.