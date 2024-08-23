Gök gürültülü sağanak yağışlar ve kuvvetler rüzgar yurdu serinletiyor! Meteoroloji su taşkını ve sele karşı illeri tek tek uyardı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA 20°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ARTVİN 19°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN 24°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON 25°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı