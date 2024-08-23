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GündemGök gürültülü sağanak yağışlar ve kuvvetler rüzgar yurdu serinletiyor! Meteoroloji su taşkını ve sele karşı illeri tek tek uyardı
HaberlerGündem Haberleri Gök gürültülü sağanak yağışlar ve kuvvetler rüzgar yurdu serinletiyor! Meteoroloji su taşkını ve sele karşı illeri tek tek uyardı

Gök gürültülü sağanak yağışlar ve kuvvetler rüzgar yurdu serinletiyor! Meteoroloji su taşkını ve sele karşı illeri tek tek uyardı

Son dakika haberine göre; Gök gürültülü sağanak yağışlar yurdun birçok bölgesinde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege'nin güneydoğusu, Akdeniz’in iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevreleri, (Eskişehir dışında) İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cumartesi) beklenen yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi çevreleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

• 23 Ağustos 2024 - 19:14 • Son Güncelleme:
• 23 Ağustos 2024 - 19:14 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

2Gök gürültülü sağanak yağışlar ve kuvvetler rüzgar yurdu serinletiyor Meteoroloji su taşkını ve sele karşı illeri tek tek uyardı

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yarın (Cumartesi) beklenen yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi çevreleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Yarın (Cumartesi) rüzgarın Marmara'nın güneyinde ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Trakya'nın batısının yer yer çok bulutlu, Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç, Edirne'nin güney kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın Marmara'nın güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 21°C, 36°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, güney kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 21°C, 33°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 23°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

6EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin güneydoğusunun yer yer çok bulutlu, Denizli ve Afyonkarahisar ile Uşak'ın doğu ve güney çevreleri ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Cumartesi) Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 16°C, 30°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 25°C, 36°CAz bulutlu

MANİSA 24°C, 38°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA 19°C, 36°CParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

7AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 35°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 27°C, 38°CParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 25°C, 31°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 18°C, 32°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, Eskişehir dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 19°C, 32°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 17°C, 34°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

KONYA 21°C, 29°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam doğusu, yarın (Cumartesi) bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 13°C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 23°C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam iç kesimleri, yarın (Cumartesi) il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 19°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 24°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 25°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu

KARS 12°C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA 20°C, 36°CAz bulutlu

VAN 14°C, 30°CAz bulutlu

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 40°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 36°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 39°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 38°CAz bulutlu ve açık