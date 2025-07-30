Göçmen kuşların son sığınağıydı: Yeniden canlandı, yüz binlercesi geri döndü!
Kaynak : Alican GÜMÜŞ /HATAY, (DHA)
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan ve Afrika ile Asya'dan göç eden yüz binlerce kuşun 'son sığınağı' olarak bilinen Milleyha Kuş Cenneti, kuraklığın ardından adeta küllerinden yeniden doğdu! 314 kuş türüne ev sahipliği yapan bu önemli alan, yetersiz yağışlar ve çevresel faktörler nedeniyle sessizliğe bürünmüştü. Akdeniz'e yaklaşık 300 metre mesafedeki bu bölge, geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla yeniden su tutmaya başlamasının ardından göçmen kuşlar yeniden mola vermeye başladı.
Afrika ve Asya'dan göç eden yüz binlerce kuşun 'son sığınağı' olarak nitelendirilen, 314 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Kuş Cenneti, temmuz ayının ilk haftasında tamamen kurudu.
Her yıl yaklaşık 9-10 ay boyunca su tutan alan, yağışların yetersizliği ve çevresindeki kanalların suyu çekmesi nedeniyle tamamen susuz kaldı.
Bölgede yaşayan ve üreyen pek çok tür, alandan uzaklaştı. Akdeniz’e yaklaşık 300 metre mesafedeki bölge, hafta sonundan itibaren su tutmaya başladı. Tekrar su dolan alanda göçmen kuşları yeniden mola vermeye başladı. Kuş gözlemcileri, sulak alanda faaliyetlerine yeniden başladı.
Gözlemcilerden Erol Yüksek, “Drenaj kanallarının kapanmaması ve denizle buranın bağlantısı olmamasına rağmen sulak alanın yeniden dolduğunu görünce şaşırdık.
Bölgeyi iyi tanıyan eski mahalle sakinleriyle görüştüğümüzde Milleyha’nın zaman zaman yer altı sularıyla beslenerek, jeolojik hareketlerle aniden su tutabildiğini öğrendik. Yalnızca on dakikalık gözlemde yaklaşık 25 farklı kuş sesi kaydettim ve bazılarını fotoğrafladım. Kızılbacaklar, sumrular, martılar, düdükçüler, hatta gümüş yağmurcun bile geri gelmişti. Su gelir gelmez bölge yeniden canlandı. Göç eden kuşların neredeyse tamamı geri döndü. Su tutulur tutulmaz çeltikçileri de gördüm. Küçük ak balıkçıllar bölgeye gelmişti. Şimdi Milleyha yeniden hareketli. Su burada kaldığı sürece çok daha fazla kuş türünün gelmesi bekleniyor" dedi.