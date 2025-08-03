Gizli hazineyi bulmak için yapmadıkları kalmadı! Define avcıları toprağın altındaki sırra ulaşmak üzereydi ki tam o anda dron devreye girdi

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kayapınar Mahallesi'nde icra edilen önleyici devriye esnasında, meşelik alanda üzeri çalılarla gizlenmiş kaçak kazı çukuru tespit etti. Durumun değerlendirilmesinin ardından İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordine kurularak bölgeye fotokapan yerleştirildi. Kaçak kazı faaliyetinin sürdüğüne alınan bilgiler istikametinde yapılan drone uçuşu ile kaçak kazı tespit edilirken; İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte bölgede gerçekleştirilen operasyonda, H.S., N.D., Ö.B. ve Y.Y. kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.