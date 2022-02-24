Gırtlak kanserine yakalanan Tüdanya'nın yardımına Haluk Levent koştu!

Aile bütçesine katkıda bulunmak ve çocuklarına bakabilmek için evlere temizliğe gidiyor Tüdanya... Ama aklında hep tek bir şey var: Müzik...Sesi de güzel... Kimse onu almadan ırgatlığa gitmiyor... Pamuk toplarken, tütün kırarken onun söylediği şarkıları dinliyorlar hep. O arada Tüdanya'nın ya da o zamanki adıyla Hatice'nin aklında cevabını aradığı bir soru var. Bunca beğenilen sesiyle para kazanabilir mi acaba... Sonunda hayatını değiştirecek kararı veriyor Hatice: İzmir'de Pırlanta Pavyon'a gidecek... Sesini dinletecek... Yeşilçam filmlerinde örneğine defalarca rastlandığı gibi...



Sonunda gidiyor... Ayağında yarısı yırtık naylon terliklerle... Pavyonun o dönemdeki patronu Cengiz Özşeker ona kaderini değiştirmesi için güç verecek o cümleyi söylüyor: "Sesin çok güzel, bir yıldız olabilirsin." Aslında Tüdanya'nın o pavyona gitmesinin bir başka nedeni daha var: Bergen ve Kibariye de orada keşfedilmiş.