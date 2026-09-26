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Giresun'da ilginç görüntüler! Sahilde güneş çıkmayınca çözümü böyle buldular

26.09.2026 - 10:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Giresun’da fındık hasadını tamamlayan üreticiler, sahil kesimlerinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle ürünlerini kurutmakta zorlandı. Çözümü güneşin daha uzun süre etkili olduğu iç kesimlerde bulan üreticiler, fındıklarını Şebinkarahisar-Alucra kara yolu güzergahına sererek kurutmaya başladı.

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1Giresun'da ilginç görüntüler! Sahilde güneş çıkmayınca çözümü böyle buldular

Giresun’da mevsim şartları nedeniyle fındık hasadını geç tamamlayan üreticiler, bu kez de ürünlerini kurutma telaşına düştü. Sahil kesimlerinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle fındığını kurutmakta zorlanan üreticiler, güneşli havanın daha uzun sürdüğü iç kesimdeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerine yöneldi. Şebinkarahisar’da üreticilerin fındıklarını Şebinkarahisar-Alucra karayolu güzergahındaki yol kenarlarına sererek kurutması dronla görüntülendi.

2Giresun'da ilginç görüntüler! Sahilde güneş çıkmayınca çözümü böyle buldular

Sahil kesimlerinde yağışlar nedeniyle harmandaki fındığını yeterince kurutamayan üreticiler, çözümü Giresun’un iç kesimlerindeki güneşli bölgelerde buldu. Fındık üretiminin yapılmadığı Şebinkarahisar’a gelen üreticiler, beraberlerinde getirdikleri ürünleri yol kenarlarında ve uygun alanlarda sererek güneşe bıraktı.

3Giresun'da ilginç görüntüler! Sahilde güneş çıkmayınca çözümü böyle buldular

Üreticiler, sahil kesimlerinde fındığı bir hafta, hatta 10 güne yakın sürede kurutabildiklerini belirterek, "Burada güneş daha fazla. Sahilde günlerce kurutamadığımız fındığı burada yaklaşık iki günde kurutabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

4Giresun'da ilginç görüntüler! Sahilde güneş çıkmayınca çözümü böyle buldular

Üreticilerin kurutma mesaisi, Şebinkarahisar-Alucra karayolunda ilginç görüntüler oluştururken, yol kenarlarına serilen fındık harmanları havadan görüntülendi.

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