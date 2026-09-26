Giresun'da ilginç görüntüler! Sahilde güneş çıkmayınca çözümü böyle buldular

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Giresun’da mevsim şartları nedeniyle fındık hasadını geç tamamlayan üreticiler, bu kez de ürünlerini kurutma telaşına düştü. Sahil kesimlerinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle fındığını kurutmakta zorlanan üreticiler, güneşli havanın daha uzun sürdüğü iç kesimdeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerine yöneldi. Şebinkarahisar’da üreticilerin fındıklarını Şebinkarahisar-Alucra karayolu güzergahındaki yol kenarlarına sererek kurutması dronla görüntülendi.