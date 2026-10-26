Giresun'da 15 yıllık çile bitiyor! Mücadele zaferle sonuçlandı, çalışmalar hızla başladı

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Yıllardır sürdürdükleri mücadelenin basında yer almasının ardından çalışmaların başladığını ifade eden Baş, "Burada birçok kişi yaralandı, boğulma tehlikesi geçirenler oldu. Ben de bu köprüden düşerek yaralandım. Bugüne kadar defalarca ilgili kurumlara müracaat ettik ancak ödenek olmadığı için yapılamadığı söylendi. Basında çıkan haberlerin ardından birkaç ay geçmeden köprünün yapımına başlandı. Şimdi de 15 gün içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağı söyleniyor. Bu kadar kısa sürede yapılabiliyorsa neden 15 yıldır bize bu korku ve endişe yaşatıldı, bilemiyorum. Sesimizi duyarak sorunumuzun çözümü için çalışma başlatan devletimizin yetkililerinden Allah razı olsun" dedi.Yeni köprünün tamamlanmasıyla bölge halkının daha güvenli bir ulaşım imkânına kavuşması bekleniyor.