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MagazinGigi Hadid’in son hali 'Adını Feriha Koydum'daki o isme benzetildi!
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• 01 Mart 2022 - 17:43 • Son Güncelleme:

Gigi Hadid’in son hali 'Adını Feriha Koydum'daki o isme benzetildi!

İlk çocuğunu kucağına olan dünyaca ünlü model Gigi Hadid'in son hali gündem oldu. 'Adını Feriha Koydum' dizisindeki Cansu'ya benzetilen model Gigi Hadid, son haliyle balkonda objektiflere takıldı.

• 01 Mart 2022 - 17:43 • Son Güncelleme:
1Gigi Hadid’in son hali Adını Feriha Koydumdaki o isme benzetildi
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Gigi Hadid ile Zayn Malik, altı yıllık ilişkilerini geçtiğimiz ekim ayında noktalamıştı. Hadid'den bir çocuğu olan Malik'in, sevgilisinin annesi Yolanda Hadid'e hem sözlü hem de fiziksel şiddet uygulaması nedeniyle uzaklaştırma ve öfke kursuna gitme cezası aldığı basına yansımıştı.

2Gigi Hadid’in son hali Adını Feriha Koydumdaki o isme benzetildi

Dergiye konuşan modele yakın kaynaklar, "Gigi, olup bitenler yüzünden şok geçirdi ve çok üzgün ama Zayn'ın pişman olduğuna inanıyor" demişti.

3KAŞLARINI BEYAZLATTI

KAŞLARINI BEYAZLATTI

Gigi Hadid son olarak balkonda objektiflere takıldı. Dünyanın en çok kazanan modellerinden Hadid, son haliyle görenleri şaşırttı. Yüzündeki değişiklik dikkat çeken Gigi'nin, moda adına kaşlarını beyazlattığı öğrenildi. Güzel modelin son hali beğenilmedi ve sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

4ADINI FERİHA KOYDUM CANSUYA BENZETİLDİ

'ADINI FERİHA KOYDUM' CANSU'YA BENZETİLDİ

Hadid bir dönem reyting rekorları kıran 'Adını Feriha Koydum' disindeki Cansu'ya benzetilmişti. Ünlü modelin son hali Twitter'da yine gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Gigi Hadid mi ? Adını Feriha koydum Cansu bu" şeklinde yorumlar yaptı.

5Gigi Hadid’in son hali Adını Feriha Koydumdaki o isme benzetildi

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