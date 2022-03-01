Gigi Hadid’in son hali 'Adını Feriha Koydum'daki o isme benzetildi!

Gigi Hadid ile Zayn Malik, altı yıllık ilişkilerini geçtiğimiz ekim ayında noktalamıştı. Hadid'den bir çocuğu olan Malik'in, sevgilisinin annesi Yolanda Hadid'e hem sözlü hem de fiziksel şiddet uygulaması nedeniyle uzaklaştırma ve öfke kursuna gitme cezası aldığı basına yansımıştı.