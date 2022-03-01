Gigi Hadid’in son hali 'Adını Feriha Koydum'daki o isme benzetildi!
İlk çocuğunu kucağına olan dünyaca ünlü model Gigi Hadid'in son hali gündem oldu. 'Adını Feriha Koydum' dizisindeki Cansu'ya benzetilen model Gigi Hadid, son haliyle balkonda objektiflere takıldı.
Gigi Hadid ile Zayn Malik, altı yıllık ilişkilerini geçtiğimiz ekim ayında noktalamıştı. Hadid'den bir çocuğu olan Malik'in, sevgilisinin annesi Yolanda Hadid'e hem sözlü hem de fiziksel şiddet uygulaması nedeniyle uzaklaştırma ve öfke kursuna gitme cezası aldığı basına yansımıştı.
KAŞLARINI BEYAZLATTI
Gigi Hadid son olarak balkonda objektiflere takıldı. Dünyanın en çok kazanan modellerinden Hadid, son haliyle görenleri şaşırttı. Yüzündeki değişiklik dikkat çeken Gigi'nin, moda adına kaşlarını beyazlattığı öğrenildi. Güzel modelin son hali beğenilmedi ve sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.
'ADINI FERİHA KOYDUM' CANSU'YA BENZETİLDİ
Hadid bir dönem reyting rekorları kıran 'Adını Feriha Koydum' disindeki Cansu'ya benzetilmişti. Ünlü modelin son hali Twitter'da yine gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Gigi Hadid mi ? Adını Feriha koydum Cansu bu" şeklinde yorumlar yaptı.