Gerçek suçluyu ortaya çıkaran yöntem! Bursa'da polis laboratuvarı böyle çalışıyor

Özellikle son yıllarda kullanılan ‘BALİSTİKA’ tekniğiyle, mermi çekirdekleriyle kovanlar üzerinde yapılan araştırmada, mermilerin çıktığı silahın daha önce herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığı da tespit ediliyor. Kimyasal incelemelerde uyuşturucu ve patlayıcı madde türlerinin tespiti yapılıyor. Belge İnceleme Şube Müdürlüğü’nde maktul ya da faillerin ardında bıraktığı notlardan, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu tespit edilirken, dolandırıcılık olayları da bu şubede delillendiriliyor. İz İnceleme’de ise lastik ve ayakkabı iziyle şasi, motor numaraları ve plakalardan suçluya ulaşılıyor.