Gerçek suçluyu ortaya çıkaran yöntem! Bursa'da polis laboratuvarı böyle çalışıyor
Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan biyolojik ve balistik incelemeler, suçların aydınlatılmasına katkı sağlıyor. 7 il, 86 ilçeden gelen deliller, suç unsuruna göre 5 farklı şube müdürlüğünde inceleniyor. Balistik, Belge, Biyoloji, Kimya ve İz İnceleme Şube müdürlüklerinde yapılan delil incelemeleriyle, delil güvenliği sağlanarak, suç olgusu ve gerçek suçlu ortaya çıkarılıyor.
• 17 Aralık 2024 - 11:42 • Son Güncelleme:
• 17 Aralık 2024 - 11:42 • Son Güncelleme: