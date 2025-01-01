Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sarıkamış Şehitleri için anma yürüyüşü düzenleyecek

5 OCAK PAZAR GÜNÜ ‘ANMA YÜRÜYÜŞÜ’ GERÇEKLEŞTİRİLECEK





Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı’nın son gününde ise ‘Anma Yürüyüşü’ gerçekleştirilecek.



5 Ocak Pazar günü sabah saatlerinde Kızılçubuk Toplanma Alanı’nda bir araya gelecek olan gençler ve vatandaşlar saat 08.00’de yürüyüşe başlayacak. Yürüyüş, Ayyıldız Tören Alanı’nda son bulacak. Buradaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası protokol konuşmaları yapılacak. Sarıkamış Şehitleri Anma Programı, Ay Yıldız Tören Alanında düzenlenecek Çelik Kanatlar Gösterisi ve havanın uygunluğuna göre Solo Türk Gösterisi ile son bulacak.