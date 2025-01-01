Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sarıkamış Şehitleri için anma yürüyüşü düzenleyecek
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı’nın 110’uncu yıldönümünde, Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü düzenleyecek. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın da katılımıyla 3-4-5 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak anma etkinlikleri kapsamında gençler, Kars’a Sarıkamış Ekspresi ile gidecek. Sarıkamış Şehitleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Bu toprakta izin var’ sloganıyla düzenleyeceği etkinliklerle anılacak.
• 01 Ocak 2025 - 14:44 • Son Güncelleme:
• 01 Ocak 2025 - 14:44 • Son Güncelleme: