Gençlik festivali savaş uçaklarıyla başladı

Vali Karakaya, festival kapsamında 100'ün üzerinde yazar ve 120'den fazla yayınevinin okuyucuyla bir araya geleceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Festival kapsamında düzenlenen Kitap Fuarı ise Hayati İnanç, Nurullah Genç, Hatice Kübra Tongar, Merve Gülcemal, Tarık Tufan, Murat Menteş, Şule Köklü, Gülşen Gazel ve Tufan Gündüz gibi yazarların yer aldığı, 100'ü aşkın seçkin yazarımızı ve 120'den fazla yayınevini bir araya getiriyor. Söyleşiler, imza günleri ve yayınevi etkinlikleri ile kültür ve edebiyat dolu bir hafta sizleri bekliyor. Bu festivali ve fuarı sadece bir etkinlikler bütünü olarak değil, kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan Bitlis’imizin ruhuyla harmanlanmış bir buluşma olarak görüyoruz."Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise Bitlis Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı’nın hayırlı olmasını dileyerek, "Bir hafta burada güzel etkinlikler olacak. Özelikle buraya gelen deprem tırları, AFAD tırı ve aynı zamanda kitap fuarı güzel olacak. Vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz" dedi.