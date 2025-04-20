Genç girişimci 30'una girmeden hayalini gerçekleştirdi! Kahramanmaraş'ta üretip Amerika'ya satıyor
Kahramanmaraş'ta 15 yaşında gıda sektöründe çalışmaya başlayan genç girişimci Yasin Karcı, 30'una girmeden üretim tesisini kurdu! 40 kişiye istihdam kapısı açan genç girişimci başarısının sırrını açıkladıktan sonra kendi işlerini kurmak isteyen gençlere de tavsiyelerde bulundu. İşini severek yaptığını söyleyen Karcı, "Ben 15 yaşında mesleğe başladım. Üniversitede gastronomi bölümünü bitirdim ve şehrimde çeşitli restoranlarda deneyimim oldu. 5 yıl önce baklava sektörüne girdim. Bir mahallede küçük bir pastanemiz vardı ürünleri ve kendimizi kanıtlamaya çalıştık. Sonrasında bulunduğumuz organize sanayi bölgemizde 3500 metrekare kapalı bir sistem kurduk.
KAHRAMANMARAŞ (İHA) -
• 20 Nisan 2025 - 10:31 • Son Güncelleme:
KAHRAMANMARAŞ (İHA) -
• 20 Nisan 2025 - 10:31 • Son Güncelleme: