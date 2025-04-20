Genç girişimci 30'una girmeden hayalini gerçekleştirdi! Kahramanmaraş'ta üretip Amerika'ya satıyor

Tesis ile beraber 46 şehrimizin plakası ve bu rakama ulaşmayı hedefliyoruz. Gençlerin çalışmak istedikten sonra her şey yapabilirler. Gençlerin kolay para kazanma konutlarını ve teknolojiden, sosyal medyadan uzak durmaları gerektiğini ifade etmek istiyorum. Hem alaylı hem de mektepli olmak lazım. Gayret, sabır ve sonucunda ortaya bu şekilde güzel işler çıkabiliyor" diye konuştu.