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GündemGenç girişimci 30'una girmeden hayalini gerçekleştirdi! Kahramanmaraş'ta üretip Amerika'ya satıyor
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Genç girişimci 30'una girmeden hayalini gerçekleştirdi! Kahramanmaraş'ta üretip Amerika'ya satıyor

Kahramanmaraş'ta 15 yaşında gıda sektöründe çalışmaya başlayan genç girişimci Yasin Karcı, 30'una girmeden üretim tesisini kurdu! 40 kişiye istihdam kapısı açan genç girişimci başarısının sırrını açıkladıktan sonra kendi işlerini kurmak isteyen gençlere de tavsiyelerde bulundu. İşini severek yaptığını söyleyen Karcı, "Ben 15 yaşında mesleğe başladım. Üniversitede gastronomi bölümünü bitirdim ve şehrimde çeşitli restoranlarda deneyimim oldu. 5 yıl önce baklava sektörüne girdim. Bir mahallede küçük bir pastanemiz vardı ürünleri ve kendimizi kanıtlamaya çalıştık. Sonrasında bulunduğumuz organize sanayi bölgemizde 3500 metrekare kapalı bir sistem kurduk.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) -
• 20 Nisan 2025 - 10:31 • Son Güncelleme:
KAHRAMANMARAŞ (İHA) -
• 20 Nisan 2025 - 10:31 • Son Güncelleme:
1Genç girişimci 30una girmeden hayalini gerçekleştirdi Kahramanmaraşta üretip Amerikaya satıyor

Kahramanmaraş'ta yaşayan 27 yaşındaki Yasin Karcı, tatlıcılık mesleğine küçük yaşlarda çırak olarak başladı. Farklı yerlerde çalışıp usta olan genç girişimci kendi işini kurdu.

2Genç girişimci 30una girmeden hayalini gerçekleştirdi Kahramanmaraşta üretip Amerikaya satıyor

İlk önce küçük bir iş yeri ardından organize sanayi bölgesinde tatlı üretim tesisini kuran genç girişimci 40 kişiye istihdam da sağlıyor.

3Genç girişimci 30una girmeden hayalini gerçekleştirdi Kahramanmaraşta üretip Amerikaya satıyor

Yaklaşık 50 çeşit tatlıyı 43 ile yollayan Karcı, ürünlerini Avrupa ve Amerika kıtasına da gönderiyor.

4Genç girişimci 30una girmeden hayalini gerçekleştirdi Kahramanmaraşta üretip Amerikaya satıyor

İşini severek yaptığını söyleyen Karcı, "Ben 15 yaşında mesleğe başladım. Üniversitede gastronomi bölümünü bitirdim ve şehrimde çeşitli restoranlarda deneyimim oldu.

5Genç girişimci 30una girmeden hayalini gerçekleştirdi Kahramanmaraşta üretip Amerikaya satıyor

5 yıl önce baklava sektörüne girdim. Bir mahallede küçük bir pastanemiz vardı ürünleri ve kendimizi kanıtlamaya çalıştık. Sonrasında bulunduğumuz organize sanayi bölgemizde 3500 metrekare kapalı bir sistem kurduk.

6Genç girişimci 30una girmeden hayalini gerçekleştirdi Kahramanmaraşta üretip Amerikaya satıyor

Belgelere, hijyene ve kaliteye önem veriyoruz. Böyle bir tesisi kendimize ve memleketimize kazandırmanın da mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

7Genç girişimci 30una girmeden hayalini gerçekleştirdi Kahramanmaraşta üretip Amerikaya satıyor

Kendisi gibi genç yaşta iş kurma hayali olan gençlere teknolojiden de uzak durması gerektiğini ifade eden genç tatlıcı, "Şuanda kendi şubelerimiz haricinde 43 şehre ürün gönderiyoruz. Amerika, İngiltere ve Almanya gibi ülkelere de ürün gönderiyoruz.

8Genç girişimci 30una girmeden hayalini gerçekleştirdi Kahramanmaraşta üretip Amerikaya satıyor

Tesis ile beraber 46 şehrimizin plakası ve bu rakama ulaşmayı hedefliyoruz. Gençlerin çalışmak istedikten sonra her şey yapabilirler. Gençlerin kolay para kazanma konutlarını ve teknolojiden, sosyal medyadan uzak durmaları gerektiğini ifade etmek istiyorum. Hem alaylı hem de mektepli olmak lazım. Gayret, sabır ve sonucunda ortaya bu şekilde güzel işler çıkabiliyor" diye konuştu.