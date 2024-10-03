Geliri depremzedelere bağışlanacak: Yusuf Dikeç'in resmi yapacağı son dokunuşla tamamlanacak
Edirne'de ressam Hatai Abdullayev'in, Paris'te yapılan 2024 olimpiyatlarına damgasını vuran Yusuf Dikeç'i resmedip, hedef tahtasını boş bıraktığı tablo; milli atıcının canlı yayında yapacağı atışın ardından açık arttırmayla satılarak, geliri depremzedelere bağışlanacak. Yusuf Dikeç'le de bir araya gelen Ressam Abdullayev, "Depremin üzerinden zaman geçse de acılarımız halen taptaze, böyle bir şeye vesile olmak beni onurlandırdı. Teklif Yusuf Bey’den geldi, ben de hiç düşünmeden kabul ettim" dedi.
Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)
• 03 Ekim 2024 - 16:45 • Son Güncelleme:
Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)
• 03 Ekim 2024 - 16:45 • Son Güncelleme: