Geliri depremzedelere bağışlanacak: Yusuf Dikeç'in resmi yapacağı son dokunuşla tamamlanacak

'DİKEÇ'İN ATIŞ YAPMASI İÇİN BİLEREK BOŞ BIRAKTIM'

Ressam Abdullayev, çizimde, Dikeç'in atış yapması için bilerek hedef noktasını boş bıraktığını anlattı. Abdullayev, "Hatta bu sosyal medyada da konu oldu. Neden kurşun izini çizmediğimi, unutup unutmadığımı sordular. Fakat en başından beri bu aklımdaydı. Kendisine hediye ederken oraya atış yapmasını isteyecektim. Hem kendisi hem de benim için güzel bir anı olması adına öyle bir fikrim vardı" dedi.