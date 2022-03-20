• 20 Mart 2022 - 12:08 • Son Güncelleme:
Gelinliği çok konuşulmuştu! Demet Evgar annesinin gelinliğini giydi!
Ünlü oyuncu Demet Evgar, altı yıllık sevgilisi Levent Babataş ile nikah masasına oturdu. 3.5 aylık hamile olan oyuncu, nikah fotoğraflarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Demet Evgar ve Levent Babataş’ın düğünü ise yazın gerçekleşecek.
• 20 Mart 2022 - 12:08 • Son Güncelleme:
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Ekranların sevilen dizisi 'Alev Alev' dizisinde rol alan Demet Evgar ile sevgilisi Levent Babataş, aile arasında kıyılan nikahla dünya evine girdi. Oyuncunun Emirgan'daki evinde gerçekleşen nikahı Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı.
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DÜĞÜN YAZA
Koronavirüs pandemisi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından çiftin düğünü, dostlarının da katılımıyla yaz aylarında gerçekleşecek.
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SARI BOTLARI DİKKAT ÇEKTİ
Instagram hesabından nikah fotoğraflarını yayınlayan 41 yaşındaki oyuncu, "Yaptığı şeyi tutku ve adanmışlıkla yapanlarla çalışmak mutluluk verici. Beni dünyaya geldiğim andan itibaren destekleyen, sevgisiyle saran eşsiz, büyük ailem, güzel dileklerini duygulu mesajlarını bize ileten tüm dostlar iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.
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