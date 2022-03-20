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MagazinGelinliği çok konuşulmuştu! Demet Evgar annesinin gelinliğini giydi!
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• 20 Mart 2022 - 12:08 • Son Güncelleme:

Gelinliği çok konuşulmuştu! Demet Evgar annesinin gelinliğini giydi!

Ünlü oyuncu Demet Evgar, altı yıllık sevgilisi Levent Babataş ile nikah masasına oturdu. 3.5 aylık hamile olan oyuncu, nikah fotoğraflarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Demet Evgar ve Levent Babataş’ın düğünü ise yazın gerçekleşecek.

• 20 Mart 2022 - 12:08 • Son Güncelleme:
1Gelinliği çok konuşulmuştu Demet Evgar annesinin gelinliğini giydi
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Ekranların sevilen dizisi 'Alev Alev' dizisinde rol alan Demet Evgar ile sevgilisi Levent Babataş, aile arasında kıyılan nikahla dünya evine girdi. Oyuncunun Emirgan'daki evinde gerçekleşen nikahı Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı.

2Gelinliği çok konuşulmuştu Demet Evgar annesinin gelinliğini giydi

3.5 aylık hamile olan Evgar’ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş’ın nikah şahitliğini ise çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlendi.

3DÜĞÜN YAZA

DÜĞÜN YAZA

Koronavirüs pandemisi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından çiftin düğünü, dostlarının da katılımıyla yaz aylarında gerçekleşecek.

4SARI BOTLARI DİKKAT ÇEKTİ

SARI BOTLARI DİKKAT ÇEKTİ

Instagram hesabından nikah fotoğraflarını yayınlayan 41 yaşındaki oyuncu, "Yaptığı şeyi tutku ve adanmışlıkla yapanlarla çalışmak mutluluk verici. Beni dünyaya geldiğim andan itibaren destekleyen, sevgisiyle saran eşsiz, büyük ailem, güzel dileklerini duygulu mesajlarını bize ileten tüm dostlar iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

5Gelinliği çok konuşulmuştu Demet Evgar annesinin gelinliğini giydi

Mutluluğu yüzüne yansıyan Evgar, nikah töreninde giydiği gelinliğin annesinin olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncunun gelinliğinin altına giydiği sarı süet botlar da dikkatlerden kaçmadı.

6ASMALIDA ROMANTİK ANLAR

ASMALI'DA ROMANTİK ANLAR

Geçtiğimiz temmuz ayında Demet Evgar-Levent Babataş çift, Asmalımescit'te bir mekanda görüntülenmişti. Müzik eşliğinde romantik dakikalar geçiren ikili, sık sık birbirine sarılarak şarkı söylemişti. Gazetecileri fark eden çift, apar topar mekandan ayrılmıştı.

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Gelinliği çok konuşulmuştu! Demet Evgar annesinin gelinliğini giydi!

Gelinliği çok konuşulmuştu! Demet Evgar annesinin gelinliğini giydi!

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