Gece kulübünde yangın faciası! Yangının ilk çıkış görüntülüleri ortaya çıktı
Gece kulübünde meydana gelen yangında 29 kişi hayatını kaybetti. İstanbul’un en ünlü eğlence mekânlarından Masquerade Club’ta kaçak tadilat sırasında oksijen tüpünün patlamasıyla yangın çıktı. Faciada 29 işçi yanarak hayatını kaybetti. Köpükten ses yalıtım malzemeleri tutuşunca, iki katlı bodrumdaki gece kulübünü tamamen alevler sardı. İçeriye giren itfaiye ekipleri korkunç bir manzarayla karşılaştı, yaralı halde bulunan bazı işçiler de hastanede can verdi. Kaçak olduğu ortaya çıkan tadilatın yol açtığı yangınla ilgili iş yeri sahipleri, sorumlu müdür, işletme müdürü, muhasebeci, metal işleri sorumlusunun da olduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı. Yangında hayatını kaybeden çalışanlardan Binali Çayır'ın alevlerin gece kulübünü sardığı anlarda kız arkadaşını arayarak 'dumandan boğuluyorum' dediği ortaya çıktı. Gece kulübünde yaşanan yangın faciasının ardından mekanda, geçmişte yaşanan cinayetler ve silahlı saldırılar da ortaya çıktı. Öte yandan İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, yangının başladığı anlara ait görüntüleri yayınladı.
DHA/İHA
• 03 Nisan 2024 - 19:01 • Son Güncelleme:
DHA/İHA
• 03 Nisan 2024 - 19:01 • Son Güncelleme: