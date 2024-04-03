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Gece kulübünde yangın faciası! Yangının ilk çıkış görüntülüleri ortaya çıktı

Gece kulübünde meydana gelen yangında 29 kişi hayatını kaybetti. İstanbul’un en ünlü eğlence mekânlarından Masquerade Club’ta kaçak tadilat sırasında oksijen tüpünün patlamasıyla yangın çıktı. Faciada 29 işçi yanarak hayatını kaybetti. Köpükten ses yalıtım malzemeleri tutuşunca, iki katlı bodrumdaki gece kulübünü tamamen alevler sardı. İçeriye giren itfaiye ekipleri korkunç bir manzarayla karşılaştı, yaralı halde bulunan bazı işçiler de hastanede can verdi. Kaçak olduğu ortaya çıkan tadilatın yol açtığı yangınla ilgili iş yeri sahipleri, sorumlu müdür, işletme müdürü, muhasebeci, metal işleri sorumlusunun da olduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı. Yangında hayatını kaybeden çalışanlardan Binali Çayır'ın alevlerin gece kulübünü sardığı anlarda kız arkadaşını arayarak 'dumandan boğuluyorum' dediği ortaya çıktı. Gece kulübünde yaşanan yangın faciasının ardından mekanda, geçmişte yaşanan cinayetler ve silahlı saldırılar da ortaya çıktı. Öte yandan İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, yangının başladığı anlara ait görüntüleri yayınladı.

DHA/İHA
• 03 Nisan 2024 - 19:01 • Son Güncelleme:
DHA/İHA
• 03 Nisan 2024 - 19:01 • Son Güncelleme:
1 Gece kulübünde yangın faciası Yangının ilk çıkış görüntülüleri ortaya çıktı

Yangın, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın -1 katındaki Masquerade adlı gece kulübünde çıktı. Tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünü alevler sardı. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 OKSİJEN TÜPÜ PATLADI

OKSİJEN TÜPÜ PATLADI

Dün saat 12.47’de içerideki çalışmalar son hızla devam ediyordu. Tadilat bayrama kadar bitirilecekti. Ancak loca yapımında çalışan işçilerin kaynak yapmak için kullandığı oksijen tüplerinden biri patladı. Alevler yalıtım malzemelerine de sıçradı. Uzmanlara göre, gece kulübünün kapısı adeta baca görevi yaparak alevleri körükledi ve tek çıkışı da kapattı.

3 Gece kulübünde yangın faciası Yangının ilk çıkış görüntülüleri ortaya çıktı

İtfaiye birkaç dakika içerisinde müdahale etti ve alevleri söndürdü. İtfaiye ekipleri içeri girdiklerinde tam bir facia ile karşılaştı. İtfaiye erleri kendi canlarını hiçe sayarak işçileri dışarı çıkartmaya çalıştı. Ancak 29 işçiden kimi yanarak, kimi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Bir kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

4 CAN KAYBI 29A YÜKSELDİ

CAN KAYBI 29'A YÜKSELDİ

Korkunç yangında 29 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yangında can kaybı maalesef 29'a yükseldi. Olay yerine 32 adet ambulans ve 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Acı kayıplarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

5 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, OLAYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, OLAYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gayrettepe'de 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

6 HAYATINI KAYBEDENLER TADİLAT İÇİN ÇALIŞANLAR

"HAYATINI KAYBEDENLER TADİLAT İÇİN ÇALIŞANLAR"

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Hepimizin başı sağ olsun. Kimlikleri henüz belli değil. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebi belli değil. Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekan.

7 Gece kulübünde yangın faciası Yangının ilk çıkış görüntülüleri ortaya çıktı

Tadilat yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla da çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Olay yerinde polis sağlık ve itfaiye ekiplerimiz ilk andan itibaren müdahale ettiler. Yaralıların tedavileri, hastanelerimizde devam ediyor. Bu gece kulübünün 1987'de aldığı bir ruhsat var. 2018 yılında da ruhsat yenilenmiş" dedi.

8 SORUŞTURMA BAŞLATILDI

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gayrettepe'deki yangına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

9 Gece kulübünde yangın faciası Yangının ilk çıkış görüntülüleri ortaya çıktı

"İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

10 2 MÜLKİYE MÜFETTİĞİ GÖREVLENDİRİLDİ

2 MÜLKİYE MÜFETTİĞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan Bakan Yerlikaya, bir açıklama daha yaparak "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, 2 Mülkiye Müfettişimiz görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz olay yerine hareket etmiştir." dedi.

11 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini açıkladı.

12 Gece kulübünde yangın faciası Yangının ilk çıkış görüntülüleri ortaya çıktı

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve Şahzade Ş. ile sorumlu müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P. ve iş yeri muhasebecisi Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve iş yeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

13 YANGINDA ÖLEN 29 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

YANGINDA ÖLEN 29 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Çıkan yangında hayatını kaybedenler belli oldu. Hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle;

14 Gece kulübünde yangın faciası Yangının ilk çıkış görüntülüleri ortaya çıktı

Kadir Orhanoğlu, Ahmet Uzun, Ahmet Kartal, Barış Güngör, Fahrettin Korkut, Kardeşi Musa Korkut, Atanur Aladağ, Mehmet Okumuş, Özkan Baş, Efe Demir, Gökay Tevlek (Dj), Gökhan Yıldırım, Adem Özçelik, Gökhan Akbulut, Alparslan Salih Derelioğlu, Sinan Yılmaz, Ahmet Mehduş, Ramazan Altan, Shır Agha Bigzade, Şivan Dolu, Hüseyin Ak, Muhammed Ali Yıldırım, Ahmet Sever, Barış Güngör, Emrah Demiroğlu, Cengiz Aksoy, Binali Çayır, Yılmaz Kıhrı ve Akın Kıhrı.

15 Gece kulübünde yangın faciası Yangının ilk çıkış görüntülüleri ortaya çıktı

Yangında ölen çalışanlardan Kadir Orhanoğlu'nun 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, Atanur Aladağ'ın aşçı olduğu belirtildi. Ayrıca baba oğul olan Yılmaz Kıhrı ve Akin Kıhrı'nın tadilatta kaynak ustası olarak çalıştığı belirtildi.

16 Gece kulübünde yangın faciası Yangının ilk çıkış görüntülüleri ortaya çıktı

Hayatını kaybeden 13 kişinin cansız bedeni Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi morguna getirildi. Ölenlerin acı haberini alan yakınları hastane bahçesine geldi. Bekleyen aile yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi. Adli Tıp Kurumu'nun önünün çok yoğun olduğu görüldü.

17 ACI DETAY ORTAYA ÇIKTI

ACI DETAY ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de 29 kişinin öldüğü yangında Erzincanlı Binali Çayır’ın da hayatını kaybedenler arasında olduğu açıklandı.

18 Gece kulübünde yangın faciası Yangının ilk çıkış görüntülüleri ortaya çıktı

Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak’ta dün öğlen saatlerinde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangında hayatını kaybedenler arasında Erzincan Çağlayan Beldesi Mertekli köyü sakinlerinden Mehmet Çayır‘ın oğlu Binali Çayır’ın da olduğu açıklandı. Çayır’ın cenazesi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi morgundan Pendik’te ikamet eden ailesine teslim edildi.

19 Gece kulübünde yangın faciası Yangının ilk çıkış görüntülüleri ortaya çıktı

Yangında hayatını kaybeden Erzincanlı Binali Çayır, bugün Pendik Esenyalı Seyit Seyfi Cemevinden öğlen namazına müteakip cenazenin namazı kılındıktan sonra Erzincan Mertekli Köyü’ne uğurlanacak. Çayır, Erzincan’ın Mertekli köyünde perşembe günü toprağa verilecek.

20 DUMANDAN BOĞULUYORUM

"DUMANDAN BOĞULUYORUM"

Öte yandan Binali Çayır'ın yangın sırasında kız arkadaşını arayarak, "dumandan boğuluyorum" dediği ortaya çıktı.

21 3 BAŞMÜFETTİŞ VE 2 İŞ MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRDİ

3 BAŞMÜFETTİŞ VE 2 İŞ MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Gayrettepe'de meydana gelen yangını araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı 3 Başmüfettiş ve 2 İş Müfettişi görevlendirilmiştir. Bakanlığımız olarak süreci yakından takip ediyoruz. Bakanlığımız olarak süreci yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

22 ‘TADİLAT BAŞVURUSU YOK’

‘TADİLAT BAŞVURUSU YOK’

Olay yerinde inceleme yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “12.54’te müdahale başlıyor. Burada 106 personelimiz ve 37 araç süreci yönetiyor. İçeride yapılan yapıyla ilgili hiçbir tadilat, inşaat başvurusu yok. Dolayısıyla kaçak bir müdahale yürütülmüş” dedi.

23 UZMANLAR YORUMLADI

UZMANLAR YORUMLADI

Eski İtfaiye Amiri ve Öğretim Görevlisi Abdurrahman İnce: Bir ses yalıtım malzemesi var ki benzinden çok daha hızlı yanar. Burada bir ses yalıtım malzemesi olabilir. Eksik bilgiler var, anormallikler var, yoksa mümkün değil bu kadar ölüm.

24 Gece kulübünde yangın faciası Yangının ilk çıkış görüntülüleri ortaya çıktı

Üsküdar Üniversitesi İş Güvenliği Uzmanı Dr. Nuri Bingöl: Alevlerin hızlı yayılmasından kaynaklı kimyasal bir madde olabileceğinden şüpheleniliyor. Bildiğiniz gibi yangın üçgeni gerekiyor. Yanıcı madde, ısı ve oksijen gerekiyor. Yanıcı madde ne kadar kolay tutuşabiliyorsa o kadar da hızlı büyüyor.

25 ÇALIŞMA SIRASINDA KAYNAK YA DA GAZ SIZINTISI DİYORLAR

"ÇALIŞMA SIRASINDA KAYNAK YA DA GAZ SIZINTISI DİYORLAR"

Beşiktaş Gayrettepe'deki 16 katlı binanın altında bulunan gece kulübünde, 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anlarını görenler, yaşananları anlattı. Hikmet Baykuş, "Gece kulübünün gündüz hazırlıkları bu saatlerde başlıyordu. İçeride belli bir kısım çalışanlar ile tadilat için gelenlerin olduğunu duyduk. Çıkan bir yaralıdan duyduğumuza göre içerideki diğer arkadaşların da hepsinin öldüğünü söylüyor. Detaylı bir bilgi yok. Çalışma sırasında kaynaktan ya da hazırlık yaparken ocaktan gaz sızıntısından diyorlar ama o da net değil." dedi.

26 OTOPARKTAN SÜRÜNEREK ÇIKABİLDİK

"OTOPARKTAN SÜRÜNEREK ÇIKABİLDİK"

Ümit Gültekin, "Yangının çıktığı binanın yanındaki otoparkta bizim kurum araçlarımız vardı. Onları çıkarmak için gittiğimizde, daha itfaiye gelmemişti. Otopark tamamen dumanlar altındaydı. Kurtarabildiğimiz araçları kurtardık, bazıları içeride kaldı. Yoğun duman etkisiyle öksürerek ve sürünerek çıkabildik otoparktan. Yangının olduğu yere gittiğimizde alevler 4'üncü katlara doğru çıkmaya başladı. Gece kulübünde çalışma vardı. Çalışanlar da içeride mahsur kaldı. Biz de kalacaktık ama çıkabildik" diye konuştu.

27 DAHA ÖNCE SİLAHLI ÇATIŞMA OLDU

"DAHA ÖNCE SİLAHLI ÇATIŞMA OLDU"

Apartman görevlisi ise "Buralar tutuştuğunda fark ettim. Binanın içerisindeydim, 3. kattaydım. Kat sakinlerini yukarı gönderdik, 3. kata geçtik kendimizi korumaya aldık. İçerisi inşaattı, aşağı yukarı 20 gündür tadilat vardı. Daha önce buralarda silahlı çatışma oldu, mekanla alakalı" dedi.

28 BİNANIN YAPILIŞINDA O ALAN SİNEMA SALONU OLARAK GÖZÜKÜYOR

'BİNANIN YAPILIŞINDA O ALAN SİNEMA SALONU OLARAK GÖZÜKÜYOR'

Beşiktaş'ta, 29 kişinin hayatını kaybettiği 'Masquerade' isimli gece kulübünün bulunduğu binanın yöneticisi Şule Şakat, daha önce şikayette bulunduklarını belirtirken "Binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak gözüküyor. Üst pasajın olduğu yer fuaye, giriş kapısı olan yer çıkış, alttaki yer de tahliye yeri olarak yapılmış, ruhsatı öyle alınmış" dedi.

29 Gece kulübünde yangın faciası Yangının ilk çıkış görüntülüleri ortaya çıktı

Yangın, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta dün saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın -1 katındaki 'Masquerade' adlı gece kulübünde çıktı. İddiaya göre, tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünü alevler sardı. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

30 DAHA ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLDUK

DAHA ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLDUK

Apartman yöneticisi Şule Şakat, daha önce bina içerisinde gece kulübü bulunması nedeniyle şikayetçi olduklarını ifade etti.

31 Gece kulübünde yangın faciası Yangının ilk çıkış görüntülüleri ortaya çıktı

Şule Şakat, "İçeride oksijen tüpünün patlamasıyla çıkan bir yangın. Ses nedeniyle izole edilmiş bir yerdi, herhalde bir patlama olması lazım, onun sonucunda oldu. Çıkışa çok yakın olması içeridekilerin de dumandan boğulduğunu düşünüyoruz. Yoğun bir duman altında kalmışlar.

32 Gece kulübünde yangın faciası Yangının ilk çıkış görüntülüleri ortaya çıktı

Biz yapıldığı günden beri istemiyoruz, şikayette bulunduk. Eskiden ilk açıldığında tv stüdyosu olarak kullanılıyordu o zaman bir sıkıntı yoktu. Binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak gözüküyor. Üst pasajın olduğu yer fuaye, giriş kapısı olan yer çıkış, alttaki yer de tahliye yeri olarak yapılmış, ruhsatı öyle alınmış" dedi.

33 HERKES GELSİN, ORTALIĞI TOPARLAR İFTAR YAPARIZ’ DEMİŞLER

"HERKES GELSİN, ORTALIĞI TOPARLAR İFTAR YAPARIZ’ DEMİŞLER"

Mekan sahibi ile daha önce görüştüğünü belirten Şakat, işçilerin de iftar için toplandıklarını belirterek, "Ses ve güvenlik açısından görüştük. Tadilat süresinde en başından beri sesin fazla olması ve binamızda gece kulübü istemedik. Aynı yerden girip çıkıyoruz. İftar için davet edilmişler. Tadilat vardı, ‘herkes gelsin ortalığı toparlar iftar yaparız’ demişler. 15 gün önce belediyeye başvuru yapmıştık karot almalarını istedik ama mal sahibi izin vermediği için onu bile yapamadık" diye konuştu.

34 YANGIN FACİASI DÜNYA BASININDA

YANGIN FACİASI DÜNYA BASININDA

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde dün 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Yangın dünya basını manşetlerinde yer aldı.

35 Gece kulübünde yangın faciası Yangının ilk çıkış görüntülüleri ortaya çıktı

İngiltere merkezli BBC isimli yayın organı 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili haberinde, “Türkiye'de bir gece kulübünde çıkan yangında en az 29 kişi öldü, bir kişi de yaralandı” ifadelerini kullandı. The Guardian gazetesi yangınla ilgili olarak 5 kişinin gözaltına alındığını belirterek,“İstanbul'da gece kulübünde gündüz vakti çıkan yangında 29 kişinin ölmesinin ardından 5 kişi gözaltına alındı” dedi.

36 Gece kulübünde yangın faciası Yangının ilk çıkış görüntülüleri ortaya çıktı

Almanya merkezli Deutsche Welle (DW) yayın kuruluşu haberinde, "İstanbul'da bir gece kulübünde çıkan yangın sonrasında en az 29 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de ağır yaralandı" ifadelerine yer verdi. Reuters ise haberinde, “Salı günü İstanbul'un yeraltı gece kulübü Masquerade'de gündüz yapılan yenileme çalışmaları sırasında çıkan yangında en az 29 kişinin öldüğünü açıklayan yerel yetkililer, yangından çalışma sırasında meydana gelen bir kazayı sorumlu tuttu” dedi.

37 Gece kulübünde yangın faciası Yangının ilk çıkış görüntülüleri ortaya çıktı

ABD merkezli ABC haber yangında işçi ve çalışanların mahsur kaldığına dikkat çekerek, “Yetkililer dün İstanbul'daki bir gece kulübünde yenileme çalışmaları sırasında çıkan yangında işçi ve çalışanların içeride mahsur kaldığını ve en az 29 kişinin öldüğünü söyledi. Aralarında kulübün yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi sorgulanmak üzere gözaltına alındı” ifadelerine yer verdi.

38 Gece kulübünde yangın faciası Yangının ilk çıkış görüntülüleri ortaya çıktı

CNN International haberinde, “İstanbul'da bir gece kulübünde gündüz yapılan onarım çalışmaları sırasında çıkan yangında en az 29 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği, sekiz kişinin daha yaralandığını ve bunlardan yedisinin durumunun ağır olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı. Fransa merkezli France 24 yayın organı yangın ile ilgili, “Tadilat nedeniyle kapatılan İstanbul'daki gece kulübünde çıkan yangında onlarca kişi öldü” dedi.

39 İÇERİDEN İLK GÖRÜNTÜLER

İÇERİDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği 'Masquerade' isimli gece kulübünün yangın sonrası içeriden çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

40 YENİ GÖRÜNTÜLER, FACİANIN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

YENİ GÖRÜNTÜLER, FACİANIN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Yangın sonrasında itfaiye ekiplerinin gece kulübü içerisinde yaptıkları soğutma çalışmaları sırasında kaydedilen görüntüler facianın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Görüntülerde, kulübün girişinde tamamen yanmış olduğu görülürken, girişteki üzeri yanmış 4 oksijen tüpü de dikkat çekiyor.

41 Gece kulübünde yangın faciası Yangının ilk çıkış görüntülüleri ortaya çıktı

Tadilat çalışmalarının yapıldığı sahnenin olduğu bölümde ise yine yerlerde çok sayıda oksijen tüpü, kaynak cihazı ve merdivenler, kulübün dışında ise moloz yığınlarının olduğu görülüyor.

42 TÜP PATLASIYLA ELYAF MALZEMELER TUTUŞTU

TÜP PATLASIYLA ELYAF MALZEMELER TUTUŞTU

İtfaiye kaynaklarından edinilen bilgiye göre; gece kulübünde, ses yalıtımı ve dekor tadilatı çalışmalarında kaynak işlemi yapıldığı sırada yaşanan tüp patlamasıyla elyaf malzemelerin tutuştuğu belirtilmişti. Patlamanın ise yangın sonrası görüntülerde girişte görülen oksijen tüplerinden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

43 İLK RUHSAT 1987DE ALINDI

İLK RUHSAT 1987'DE ALINDI

Kapasitesinin bin 400 kişi olduğu ve haftada 5 bin kişiye hizmet verebildiği öğrenilen gece kulübünün, son etkinliği 9 Mart tarihinde düzenlendi. Etkinliğin ardından tatile girerek tadilata başladı. İlk ruhsat tarihi 1987 olan kulübün eski bir yapının alt katında hizmet veriyor olması sebebiyle süreç içerisinde çok kez tadilat yaptırdığı biliniyor. Bundan önceki son kapsamlı tadilatın ise 2018 yılında yaptırılarak ruhsatının yenilendiği belirlendi.

44 İKİ SAVCI İNCELEME YAPTI

İKİ SAVCI İNCELEME YAPTI

Beşiktaş Gayrettepe'de, 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gece kulübünde iki savcı ve olay yeri inceleme ekipleri, yaklaşık 1 saat inceleme yaptı.

45 Gece kulübünde yangın faciası Yangının ilk çıkış görüntülüleri ortaya çıktı

Yangın Beşiktaş Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta dün saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın -1 katındaki 'Masquerade' adlı gece kulübünde çıktı. İddiaya göre, tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünü alevler sardı. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 29 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

46 SAVCI VE OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ ÇALIŞMA YAPTI

SAVCI VE OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ ÇALIŞMA YAPTI

Sabah saatlerinde polis ekipleri yangının çıktığı sokakta önlem aldı. İki Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıktığı gece kulübüne gelerek yaklaşık 1 saat inceleme yaptı. Öte yandan 16 katlı binada kalan bazı vatandaşlar ise eşyalarını almak için polis eşliğinde yangının çıktığı binaya girdi.

47 GECE KULÜBÜNÜN SABIKASI KABARIK ÇIKTI

GECE KULÜBÜNÜN SABIKASI KABARIK ÇIKTI

Beşiktaş'taki yangın, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta, dün saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın eksi 1 katındaki 'Masquerade' adlı gece kulübünde çıktı. Yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Apartman içerisinde gece kulübü bulunması nedeniyle, daire sakinlerinin şikayetçi oldukları da belirtildi. Masquerade kulübüyle ilgili geçmişte yaşanan silahlı saldırılar ve cinayetler de ortaya çıktı.

48 Gece kulübünde yangın faciası Yangının ilk çıkış görüntülüleri ortaya çıktı

Masquerade kulübün adı 13 yıl önce Discorium’du. Bu mekân, 1500 kişilik kapasitesiyle öne çıkarken, R&B ve Hip Hop müziğiyle tanındı. Burada, 50 Cent, Tyga, Russ Millions, Ciara gibi dünyaca ünlü sanatçılar da performans sergilemişti.

49 İSTANBUL ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜN OĞLU GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

İSTANBUL ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜN OĞLU GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Discorium adıyla hizmet verdiği 2008 yılının Mayıs ayında, İstanbul eski emniyet müdürü Şükrü Balcı'nın oğlu Ertuğrul Balcı 48 yaşındayken, Galatasaray'ın şampiyon olduğu gün gittiği bar girişinde, tartıştığı güvenlik görevlisini silahla vurmuş, Balcı tutuklanırken, 26 yaşındaki Necmi Akın hayatını kaybetmişti.

50 İSVEÇLİ GENÇ KADIN MAGANDA KURŞUNUNDA ÖLMÜŞTÜ

İSVEÇLİ GENÇ KADIN MAGANDA KURŞUNUNDA ÖLMÜŞTÜ

Kulüp adını 2010 yılında, Masquerade olarak değiştirdi. 2015 yılının Mayıs ayında mekanın önünde İsveçli turist Maggie Bagdo, maganda kurşunuyla öldürülmüştü. Kamera görüntülerine göre olay, sabaha karşı 03.00 sıralarında meydana gelmiş, kulübün önüne gelen 5 kişi içeri girmek isterken, görevlilerin izin vermemesi üzerine beş kişiden E.K. isimli zanlı aracın torpidosundan aldığı silahla mekan görevlilerine ateş etmişti.. Bu sırada da İsveçli Maggie Bagdo isimli genç hayatını kaybetmişti.

51 GEÇ GELEN SİPARİŞ KURŞUNLAMASI YAŞANMIŞTI

GEÇ GELEN SİPARİŞ KURŞUNLAMASI YAŞANMIŞTI

2016 yılında Masquerade'de başka bir silahlı saldırı yaşandı. Kulüpte eğlenen 3 saldırgan, "Geç gelen sipariş" nedeniyle kulüp çalışanlarıyla tartışmış, dışarı çıkarılan saldırganlar, otomobillerine binecekleri sırada kulübe doğru kurşun yağdırmıştı. Güvenlik görevlileri Hüseyin Erbaş (38) ve Ercan Demir (28) açılan ateş sonucu yaralanmıştı.

52 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Yine 2016 yılında 7 Mayıs Cumartesi günü kulübe silahla girmek isteyen üç kişi ile görevliler arasında çıkan kavga sonucu silahla yaralanan güvenlik görevlisi Mehmet Muhammet Demir'in hayatını kaybetmişti.

53 KAVGADA VALE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

KAVGADA VALE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Son olay ise geçen yıl yaşandı. Mayıs ayında kulüpte eğlendikten sonra çıkışta kavgaya karışan Özcan Şahin, bar önünde bekleyen kişilerin üzerine aracıyla daldı. Kavgayla ilgisi olmayan vale Ali Sedat Özkan ölürken, menajer Roşan Özbek yaralandı.

54 Gece kulübünde yangın faciası Yangının ilk çıkış görüntülüleri ortaya çıktı

Öte yandan İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, yangının başladığı anlara ait görüntüleri yayınladı. Yerlikaya paylaşımında, "Dün Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangında maalesef 29 çalışan hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili iki müfettişimiz tarafından yürütülen idari soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Yangının ilk çıkış görüntülüleri yüreklerimizi bir kez daha yaktı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

55 Gece kulübünde yangın faciası Yangının ilk çıkış görüntülüleri ortaya çıktı