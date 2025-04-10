Geç oldu ama güzel oldu! Antalya'da kaçarak evlenen çift 45 yıl sonra düğün yaptı
Antalya'nın Serik ilçesinde kaçarak evlenen Yılmaz çifti, 45 yıl sonra gelinlik ve damatlık giyip, düğün yaptı. Eşi ile nikah tazeleme kararı aldıklarını anlatan Yılmaz, "Çocuklarımdan biri burada, biri Anamur'da, bir diğeri de Avusturya'da. Çocukları büyüttük. 45 yıldır evliyiz ama düğün yapamadık. Bir anda düğün yapmaya karar verdik' dedi.
AA
• 10 Nisan 2025 - 12:53 • Son Güncelleme:
AA
• 10 Nisan 2025 - 12:53 • Son Güncelleme: