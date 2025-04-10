Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemGeç oldu ama güzel oldu! Antalya'da kaçarak evlenen çift 45 yıl sonra düğün yaptı
HaberlerGündem Haberleri Geç oldu ama güzel oldu! Antalya'da kaçarak evlenen çift 45 yıl sonra düğün yaptı

Geç oldu ama güzel oldu! Antalya'da kaçarak evlenen çift 45 yıl sonra düğün yaptı

Antalya'nın Serik ilçesinde kaçarak evlenen Yılmaz çifti, 45 yıl sonra gelinlik ve damatlık giyip, düğün yaptı. Eşi ile nikah tazeleme kararı aldıklarını anlatan Yılmaz, "Çocuklarımdan biri burada, biri Anamur'da, bir diğeri de Avusturya'da. Çocukları büyüttük. 45 yıldır evliyiz ama düğün yapamadık. Bir anda düğün yapmaya karar verdik' dedi.

AA
• 10 Nisan 2025 - 12:53 • Son Güncelleme:
AA
• 10 Nisan 2025 - 12:53 • Son Güncelleme:
1Geç oldu ama güzel oldu Antalyada kaçarak evlenen çift 45 yıl sonra düğün yaptı

Kaçtıkları için 1980'de düğün yapamadan evlenen 66 yaşındaki Fatma Yılmaz ile 70 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, düğün hayalini yıllar sonra gerçekleştirdi.

2Geç oldu ama güzel oldu Antalyada kaçarak evlenen çift 45 yıl sonra düğün yaptı

Üç çocukları ve 7 torunları bulunan çift, Merkez Mahallesi'ndeki bir kafede düzenlenen düğünde nikahlarını tazeledi.

3Geç oldu ama güzel oldu Antalyada kaçarak evlenen çift 45 yıl sonra düğün yaptı

Gelinlik ve damatlık giyen çift, 45 yıldır içlerinde kalan ukdeyi komşularının da destekleriyle gerçekleştirdi.Hüseyin Yılmaz, evlendiklerinde düğün yapamadığını ve eşinin sürekli gelinlik giyememesinden şikayet ettiğini söyledi.

4Geç oldu ama güzel oldu Antalyada kaçarak evlenen çift 45 yıl sonra düğün yaptı

Eşi ile nikah tazeleme kararı aldıklarını anlatan Yılmaz, "Çocuklarımdan biri burada, biri Anamur'da, bir diğeri de Avusturya'da. Çocukları büyüttük.

5Geç oldu ama güzel oldu Antalyada kaçarak evlenen çift 45 yıl sonra düğün yaptı

45 yıldır evliyiz ama düğün yapamadık. Bir anda düğün yapmaya karar verdik. Bu yaşta damatlık giydim, eşim de gelinlik. Güzel bir duyguymuş. Çok mutlu olduk." diye konuştu.

6Geç oldu ama güzel oldu Antalyada kaçarak evlenen çift 45 yıl sonra düğün yaptı

Fatma Yılmaz da yıllarca gelinlik hayali kurduğunu ifade etti. Yıllar sonra hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Yılmaz, kendilerine destek olanlara teşekkür etti. Çiftin düğün hayalini gerçekleştirmesine vesile olan kafe işletmecisi Ahmet Ak da çifti mutlu edebilmek için düğün organizasyonu hazırladıklarını söyledi.