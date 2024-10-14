Gaziantep’teki aile katliamında esrarengiz iddia! Mezarlıktan su içtikten sonra olan oldu

Bu kaza da akşam olmuş. Hiçbir sıkıntısı yok bu ailenin. Bizim de bir sıkıntımız yok ama biz bunları hak etmiyoruz. Bu aile bunları hak etmiyor. Dindar bir aile, Allah’tan korkan bir aile. Sıkıntılar olur. Herkeste sıkıntı var. Bu demek değil ki çocuklarını öldüresin. Hiç kimse bunu yapamaz.