Gaziantep’teki aile katliamında esrarengiz iddia! Mezarlıktan su içtikten sonra olan oldu
Gaziantep'teki aile katliamı ile ilgili yeni çıkan mezarlık iddiası tüyleri diken diken etti. Eşi Emine Demir'i ve yaşları 4 illa 11 arasında değişen 4 çocuğunu öldürüp sonra intihar eden Ahmet Demir'in yıllar önce bir iddia için mezarlığa gittiği, mezarlıkta bayıldığı ve sonrasında sık sık "Orada kan içtim ve kendimi kaybettim" dediği öne sürüldü.
• 14 Ekim 2024 - 12:24 • Son Güncelleme:
• 14 Ekim 2024 - 12:24 • Son Güncelleme: