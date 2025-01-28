Gaziantep'in şifa kaynağı yemekleri! Kış aylarında soğuktan ve hastalıktan korur

“BEYRAN VE KELLE PAÇA TAMAMEN ŞİFA DEPOSUDUR”

Beyran ve kelle paçanın, düzenli tüketimde bağışıklık sistemini koruyarak grip, nezle, soğuk algınlığı, enfeksiyon gibi çeşitli rahatsızlıklara yakalanma riskini azalttığını ifade eden Dertli, “Beyran, kelle ve paça bizde 50 yıldır vardır. Biz bu yemeklerin özünü bulduk. Kendimize bir isim yaptık. Halen işletmemizde halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Beyran ve kelle paça kışın hastalıklara karşı birebir şifa kaynağıdır. Beyran ve kelle paçanın her şeye faydası vardır. Grip ve soğuk algınlığının yanı sıra kırık ve çıkığa da kelle paça yemesini tavsiye ederiz. Herkes kelle paça ve beyrana rağbet ediyor. Beyran ve kelle paça soğuk havada hem ısıtıyor hem de karın doyuruyor” dedi.