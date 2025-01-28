Gaziantep'in şifa kaynağı yemekleri! Kış aylarında soğuktan ve hastalıktan korur
Gaziantep'in geleneksel ve tescilli lezzetlerinden beyran ve kelle paça, içindeki kuzu eti, baharatı ve bol sarımsağıyla kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Beyran ve kelle paça ustası Mustafa Dertli, 'Beyran ve kelle paça Gaziantep'e özgü yemeklerdir. Ayak paça, kelle paça, işkembe ve beyran kışın soğuk havalarda yenir. Bu yemekler soğuk algınlığına ve gribe karşı birebirdir. Ayak paça kırık ve çıkığa da iyi gelir' dedi
GAZİANTEP (İHA) -
• 28 Ocak 2025 - 09:49 • Son Güncelleme:
GAZİANTEP (İHA) -
• 28 Ocak 2025 - 09:49 • Son Güncelleme: