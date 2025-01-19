Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemGaziantep'in meşhur anahtarcısı; Türkiye'de açamayacağı para kasası yok!
HaberlerGündem Haberleri Gaziantep'in meşhur anahtarcısı; Türkiye'de açamayacağı para kasası yok!

Gaziantep'in meşhur anahtarcısı; Türkiye'de açamayacağı para kasası yok!

Gaziantep'in yanı sıra Türkiye'nin diğer illerine giderek özellikle kilitli kalan para kasalarını çok basit bir şekilde açan Ali Yetkin usta, yıllardır işini büyük titizlik ve dikkatle yapıyor. Gaziantep'te yarım asırdır yaptığı anahtarcılığı severek sürdüren 62 yaşındaki Ali Yetkin, “Anahtarını unutan veya kaybedenlerin sayesinde rızkımızı kazanıyoruz” dedi.

İHA
• 19 Ocak 2025 - 09:57 • Son Güncelleme:
İHA
• 19 Ocak 2025 - 09:57 • Son Güncelleme:
1Gaziantepin meşhur anahtarcısı; Türkiyede açamayacağı para kasası yok

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yarım asırdır mesleğini büyük bir tutkuyla sürdüren anahtar ustası Ali Yetkin, kendi imkanıyla kurduğu iş yerinde yıllardır hem anahtarcılık hem de çilingirlik yapıyor.

2Gaziantepin meşhur anahtarcısı; Türkiyede açamayacağı para kasası yok

Kilitli kalan ev, iş yeri ve araba kapılarını açmanın yanı sıra kilitlenen para kasalarını da kendi kurduğu sistem ile açan Ali Yetkin usta, antika anahtarlardan, teknolojik yeni nesil anahtarlara her türlü kilit ve anahtarın ince işlerini yapıyor. Çalışma azmi ve el becerisi ile herkesin takdirini alan Ali Yetkin usta, tüm işlerini büyük bir incelik ve ustalık içerisinde yapıyor.

3Gaziantepin meşhur anahtarcısı; Türkiyede açamayacağı para kasası yok

Çocukluğundan bu yana tamirat işlerine ilgi duyduğunu söyleyen Yetkin, “Ben başarılı bir öğrenciydim ama maddi imkanlar nedeniyle okuyamadım. Ailem de beni mesleğe yerleştirdi. 12 yaşında mesleğe başladım, 14 yaşında iken kalfa oldum.

4Gaziantepin meşhur anahtarcısı; Türkiyede açamayacağı para kasası yok

Askere gidip geldikten sonra ustalık dönemim devam etti. Kendimi geliştirmek için gece gündüz çalıştım. Meslekte sürekli kendimi geliştirdim. İmkansızlıklardan dolayı makine üretimi yapamadım. Ancak kendi imkanlarım nispetinde her gün yeni bir şey geliştirdim. Türkiye'de açılmayacak kilitler imal ettim. Kasa kilitleri yaptım. Ürettiğim kilitleri birçok kente sattım. Açılmayan kilitleri imal ettim. Ürünlerim el emeği göz nurudur” dedi.

5Gaziantepin meşhur anahtarcısı; Türkiyede açamayacağı para kasası yok

Mesleğini çok sevdiğini belirten Yetkin, “Ben işime aşığım. 62 yaşındayım ama halen kendimi geliştirmek için çabalıyorum. Kendimi geliştirmek zorundayım. Benim diğer ustalardan farkım hem çilingirim hem de anahtar ustasıyım. Kasa kilitçisi ev anahtarı yapamaz. Ev anahtarcısı da kasa anahtarı yapamaz. Ben her ikisini de yapabiliyorum. Çünkü ben işimi çok seviyorum. Zaten işini sevmezsen başarılı olamazsın” ifadelerini kullandı.

6Gaziantepin meşhur anahtarcısı; Türkiyede açamayacağı para kasası yok

Her türlü para kasasını, kasaya zarar vermeden kendi imkanları yaptığı sistem sayesinde açabildiğini belirten Yetkin, “Para kasalarını kasalara zarar vermeden açabilmek için kendi yaptığım aparatlarım var. Onları kullanarak para kasalarını açabiliyorum. Benim için açılmayacak kasa yoktur. İşini seversen başarılı olursun, sevmezsen başarı olamazsın. Benim yaptığım kilitler patlamaz. Ben açılmayacak kilitler imal ediyorum. Benim diğer ustalardan farkım da budur. Anahtarcılık ayrı çilingircilik ayrıdır. İkisini birbirine karıştırmamak lazım. Anahtarcı, anahtar yapana denir. Çilingir ise kapı açana denir. Ben hem anahtarcıyım hem de çilingirim. Ben son nesilim. Benden sonra mesleğimi devam ettirecek yok. Bu özellikleri taşıyan başka kimse yok” şeklinde konuştu.