Gaziantep'in meşhur anahtarcısı; Türkiye'de açamayacağı para kasası yok!
Gaziantep'in yanı sıra Türkiye'nin diğer illerine giderek özellikle kilitli kalan para kasalarını çok basit bir şekilde açan Ali Yetkin usta, yıllardır işini büyük titizlik ve dikkatle yapıyor. Gaziantep'te yarım asırdır yaptığı anahtarcılığı severek sürdüren 62 yaşındaki Ali Yetkin, “Anahtarını unutan veya kaybedenlerin sayesinde rızkımızı kazanıyoruz” dedi.
İHA
• 19 Ocak 2025 - 09:57 • Son Güncelleme:
İHA
• 19 Ocak 2025 - 09:57 • Son Güncelleme: