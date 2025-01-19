Gaziantep'in meşhur anahtarcısı; Türkiye'de açamayacağı para kasası yok!

Her türlü para kasasını, kasaya zarar vermeden kendi imkanları yaptığı sistem sayesinde açabildiğini belirten Yetkin, “Para kasalarını kasalara zarar vermeden açabilmek için kendi yaptığım aparatlarım var. Onları kullanarak para kasalarını açabiliyorum. Benim için açılmayacak kasa yoktur. İşini seversen başarılı olursun, sevmezsen başarı olamazsın. Benim yaptığım kilitler patlamaz. Ben açılmayacak kilitler imal ediyorum. Benim diğer ustalardan farkım da budur. Anahtarcılık ayrı çilingircilik ayrıdır. İkisini birbirine karıştırmamak lazım. Anahtarcı, anahtar yapana denir. Çilingir ise kapı açana denir. Ben hem anahtarcıyım hem de çilingirim. Ben son nesilim. Benden sonra mesleğimi devam ettirecek yok. Bu özellikleri taşıyan başka kimse yok” şeklinde konuştu.