Galatasaray'da bileti kesilen isimler belli oldu! 7 isim için ayrılık kararı!
Süper Lig'de Göztepe galibiyetiyle nefes alan Galatasaray'da Florya'da salı günü Başkan Burak Elmas, Sportif Danışman Luis Campos ve Sportif Direktör Pasquale Sensibile arasında toplantı gerçekleşti. Gelecek sezonun planlaması masaya yatırılırken 3 isim için kesin ayrılık kararı çıktı. Diğer sarı-kırmızılı 4 isim ise gözden çıkarıldı.
Galatasaray'da önümüzdeki sezonun planlaması tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Burak Elmas, Sportif Danışman Luis Campos ve Sportif Direktör Pasquale Sensibile, Göztepe deplasmanı sonrası bir araya geldi. Buluşma sonrası 7 isim için ayrılık kararı çıktı.
MORUTAN SATIŞ LİSTESİNDE
Romanya'dan büyük umutlarla transfer edilen Morutan da satış listesine konulan bir diğer yetenek. Torrent'in 22 yaşındaki oyuncuyu yetersiz bulduğu, Campos ve Sensibile'nin de benzer düşünceye sahip olduğu öğrenildi. Ancak kulüp 3.5 milyon Euro'ya alınan Morutan'dan zarar etmek istemiyor.
FUTBOLCULARDA ÇOKLU TEMSİL
Galatasaray’ın ayrıca 9 futbolcuda birden fazla menajere ödeme yapıldığı dikkati çekti. İşte futbolcular, kaç menajere, ne kadar ödeme yapıldığı: - Radamel Falcao: 3 temsilciye 3.75 milyon euro, - Jesse Sekidika: 2 temsilciye 1.575 milyon euro, Kostas Mitroglou: 2 temsilciye 700 bin euro, Jean Michael Seri: 2 temsilciye 550 bin euro, Stevan Nzonzi: 3 temsilci 600 bin euro, Kadrodaki iki futbolcu: 4 temsilciye 1.7 milyon euro