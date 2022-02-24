Galatasaray'da bileti kesilen isimler belli oldu! 7 isim için ayrılık kararı!

CICALDAU İÇİN BEKLENECEK

Rumen futbolcunun doğru fiyatla satılabilmesi için Sensibile devreye girecek. Bu arada toplantıda Cicaldau hakkında da bir görüşme yapıldığı, ancak daha büyük bir yatırımla transfer edilen genç orta saha için çok iyi bir teklif gelene kadar bekleneceği bildirildi.