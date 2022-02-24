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GalatasarayGalatasaray'da bileti kesilen isimler belli oldu! 7 isim için ayrılık kararı!
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da bileti kesilen isimler belli oldu! 7 isim için ayrılık kararı!
• 24 Şubat 2022 - 12:33 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da bileti kesilen isimler belli oldu! 7 isim için ayrılık kararı!

Süper Lig'de Göztepe galibiyetiyle nefes alan Galatasaray'da Florya'da salı günü Başkan Burak Elmas, Sportif Danışman Luis Campos ve Sportif Direktör Pasquale Sensibile arasında toplantı gerçekleşti. Gelecek sezonun planlaması masaya yatırılırken 3 isim için kesin ayrılık kararı çıktı. Diğer sarı-kırmızılı 4 isim ise gözden çıkarıldı.

• 24 Şubat 2022 - 12:33 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda bileti kesilen isimler belli oldu 7 isim için ayrılık kararı
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Galatasaray'da önümüzdeki sezonun planlaması tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Burak Elmas, Sportif Danışman Luis Campos ve Sportif Direktör Pasquale Sensibile, Göztepe deplasmanı sonrası bir araya geldi. Buluşma sonrası 7 isim için ayrılık kararı çıktı.

2YOLLAR AYRILACAK

YOLLAR AYRILACAK

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen üçlü zirvede, Torrent'in raporu doğrultusunda beyin fırtınası gerçekleştirildi. Sarı-Kırmızılılar, mevcut kadrodaki birçok yıldızla da yolları ayırarak maaş bütçesinde ciddi bir yer açmaya karar verdi.

3BABEL, FEGHOULİ VE ARDA TURAN

BABEL, FEGHOULİ VE ARDA TURAN

Fanatik'in haberine göre; Florya'daki zirvede alınan kararlar doğrultusunda, Sarı-Kırmızılı kulüple sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Arda Turan ile kesin olarak yolların ayrılması bekleniyor.

48 MİLYON EURO KAYNAK

8 MİLYON EURO KAYNAK

Bu üç oyuncunun gidişiyle birlikte hem takımdaki yaş ortalaması düşecek hem de bonuslarla birlikte 8 milyon Euro civarında bir tasarruf sağlanacak.

5BABEL 1 GOL 1 ASİST YAPTI

BABEL 1 GOL 1 ASİST YAPTI

35 yaşındaki Babel, bu sezon 29 resmi maçta 1242 dakika oynadı, 1 gol 1 asiste imza attı. 32 yaşındaki Feghouli, bu sezon 26 resmi maçta 1387 dakika şans bulurken, 5 gol 3 asistle oynadı.

6ALPASLAN ÖZTÜRK GÖZDEN ÇIKARILDI

ALPASLAN ÖZTÜRK GÖZDEN ÇIKARILDI

Torrent göreve geldikten sonra İspanyol hocayla maç toplantısında gerilim yaşayan Alpaslan Öztürk de gözden çıkarılan bir diğer oyuncu. Bir süredir kadro dışı olan tecrübeli savunmanın kontratının karşılıklı olarak feshedilmesi düşünülüyor.

7HALİL İÇİN AYRILIK KAPIDA

HALİL İÇİN AYRILIK KAPIDA

Her ne kadar kadroyu gençleştirmenin planları yapılsa da, yolların ayrılacağı oyuncular arasında genç isimler de bulunuyor. Bunların başında ise Fatih Terim'in talebiyle Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu geliyor.

8GOL SEVİNCİNE KATILMADI

GOL SEVİNCİNE KATILMADI

Özellikle son Göztepe deplasmanında ilk 11'de şans bulmasına rağmen etkili olamayan, oyundan çıktıktan sonra ise sevinçlere katılmayan 21 yaşındaki forvetin bonservisinin alınmasına sıcak bakılmıyor.

9MORUTAN SATIŞ LİSTESİNDE

MORUTAN SATIŞ LİSTESİNDE

Romanya'dan büyük umutlarla transfer edilen Morutan da satış listesine konulan bir diğer yetenek. Torrent'in 22 yaşındaki oyuncuyu yetersiz bulduğu, Campos ve Sensibile'nin de benzer düşünceye sahip olduğu öğrenildi. Ancak kulüp 3.5 milyon Euro'ya alınan Morutan'dan zarar etmek istemiyor.

10CICALDAU İÇİN BEKLENECEK

CICALDAU İÇİN BEKLENECEK

Rumen futbolcunun doğru fiyatla satılabilmesi için Sensibile devreye girecek. Bu arada toplantıda Cicaldau hakkında da bir görüşme yapıldığı, ancak daha büyük bir yatırımla transfer edilen genç orta saha için çok iyi bir teklif gelene kadar bekleneceği bildirildi.

11BOEYDE KRONİK SAKATLIK ŞÜPHESİ

BOEY'DE KRONİK SAKATLIK ŞÜPHESİ

Üstü çizilen isimler arasında en şanssızı ise Sacha Boey. 1.1 milyon Euro gibi uygun bir bedelle transfer edilen ve sezona harika başlayan Fransız sağ bekin, kronik sakat olmasından şüphe duyuluyor.

12FORMAYI OMARA KAPTIRDI

FORMAYI OMAR'A KAPTIRDI

Özellikle son sakatlığının ardından toparlanamayan 21 yaşındaki oyuncu, 422 gün sahalardan uzak kalmasına ve görme kaybı yaşamasına rağmen Omar'a formasını kaptırdı. Boey'nin gelecek sezonun kadrosunda düşünülmediği öğrenildi.

13MENAJERLERE ÇILGIN RAKAM

MENAJERLERE ÇILGIN RAKAM

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Haziran 2016’dan bu yana menajerlere 40.5 milyon euro (632 milyon lira) ödeme yapıldığını açıkladı, bunun, Sportif A.Ş’nin bilançosundaki negatif özkaynağın (sermayenin) % 75’ine denk geldiğini aktardı.

14FUTBOLCULARDA ÇOKLU TEMSİL

FUTBOLCULARDA ÇOKLU TEMSİL

Galatasaray’ın ayrıca 9 futbolcuda birden fazla menajere ödeme yapıldığı dikkati çekti. İşte futbolcular, kaç menajere, ne kadar ödeme yapıldığı: - Radamel Falcao: 3 temsilciye 3.75 milyon euro, - Jesse Sekidika: 2 temsilciye 1.575 milyon euro, Kostas Mitroglou: 2 temsilciye 700 bin euro, Jean Michael Seri: 2 temsilciye 550 bin euro, Stevan Nzonzi: 3 temsilci 600 bin euro, Kadrodaki iki futbolcu: 4 temsilciye 1.7 milyon euro

15Galatasarayda bileti kesilen isimler belli oldu 7 isim için ayrılık kararı

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