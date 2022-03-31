• 31 Mart 2022 - 17:33 • Son Güncelleme:
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak resmen açıkladı! Başkanlığa adaylığını koyacak mı?
Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından gözler yeni seçime çevrilmişti. Galatasaray'da muhtemel başkan adayları Dursun Özbek, Ünal Aysal gibi isimler bir bir açıklama yaparken, gözler Abdurrahim Albayrak'a dönmüştü. Abdurrahim Albayrak yaptığı konuşmada, Galatasaray'da başkanlığa adaylığını koyup koymayacağına dair önemli açıklamalarda bulundu.
• 31 Mart 2022 - 17:33 • Son Güncelleme:
1
Galatasaray mevcut Başkan Burak Elmas'ı, finansal açıdan ibra ederken, idari açıdan ibra etmedi.
3
Gözlerin çevrildiği en güçlü aday olan Ünal Aysal da bugün yaptığı açıklamada aday olmayacağını açıkladı. Açıklamanın ardından gözler Dursun Özbek, Abdurrahim Albayrak ve Eşref Hamamcıoğlu'na çevrildi.
4