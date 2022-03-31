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GalatasarayGalatasaray'da Abdurrahim Albayrak resmen açıkladı! Başkanlığa adaylığını koyacak mı?
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak resmen açıkladı! Başkanlığa adaylığını koyacak mı?
• 31 Mart 2022 - 17:33 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak resmen açıkladı! Başkanlığa adaylığını koyacak mı?

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından gözler yeni seçime çevrilmişti. Galatasaray'da muhtemel başkan adayları Dursun Özbek, Ünal Aysal gibi isimler bir bir açıklama yaparken, gözler Abdurrahim Albayrak'a dönmüştü. Abdurrahim Albayrak yaptığı konuşmada, Galatasaray'da başkanlığa adaylığını koyup koymayacağına dair önemli açıklamalarda bulundu.

• 31 Mart 2022 - 17:33 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda Abdurrahim Albayrak resmen açıkladı Başkanlığa adaylığını koyacak mı
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Galatasaray mevcut Başkan Burak Elmas'ı, finansal açıdan ibra ederken, idari açıdan ibra etmedi.

2Galatasarayda Abdurrahim Albayrak resmen açıkladı Başkanlığa adaylığını koyacak mı

Kararla birlikte Galatasaray Spor Kulübü 30 Nisan'da seçime gidiyor. Burak Elmas, ibra edilmediği için hiçbir şartta aday olamıyor.

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Gözlerin çevrildiği en güçlü aday olan Ünal Aysal da bugün yaptığı açıklamada aday olmayacağını açıkladı. Açıklamanın ardından gözler Dursun Özbek, Abdurrahim Albayrak ve Eşref Hamamcıoğlu'na çevrildi.

4Galatasarayda Abdurrahim Albayrak resmen açıkladı Başkanlığa adaylığını koyacak mı

Aday olması gündemde olan Abdurrahim Albayrak, Sabah'a yaptığı konuşmada aday olacağını ifade etti.

5ÇALIŞMAM VAR

"ÇALIŞMAM VAR"

Galatasaray'da ikinci başkanlık görevi yapmış olan Abdurrahim Albayrak, konuya ilişkin yaptığı konuşmada, "Adaylık için bir çalışma yapıyorum. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Çalışmam var." dedi.

6Galatasarayda Abdurrahim Albayrak resmen açıkladı Başkanlığa adaylığını koyacak mı

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Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak resmen açıkladı! Başkanlığa adaylığını koyacak mı?

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