Galatasaray'a yapılacak transfer sayısını açıkladı! Yeni başkana açık çağrı

"Galatasaray'da bir tane bile bu maç iyiydi diyebilecek bir oyuncu görmedim. Normalde Nelsson ve Marcao öyle ya da böyle hep ayakta kalan oyuncular olurlardı. Bu maç onların da katkı yapamadığını gördük. Beklerden hiç katkı alamadı. Üç orta sahasından hiç verim alamadı. Bu şartlar altında Galatasaray'ın kaybetmesi kaçınılmazdı. Fenerbahçe'nin galibiyeti rahat olur görüntüsündeydi ve rahat da oldu."