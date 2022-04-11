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GalatasarayGalatasaray'a yapılacak transfer sayısını açıkladı! Yeni başkana açık çağrı
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'a yapılacak transfer sayısını açıkladı! Yeni başkana açık çağrı
• 11 Nisan 2022 - 00:22 • Son Güncelleme:

Galatasaray'a yapılacak transfer sayısını açıkladı! Yeni başkana açık çağrı

NTV yorumcularından Önder Özen ve Metin Tekin Fenerbahçe - Galatasaray derbisini analiz etti. İki eski milli futbolcu sarı lacivertli takımın oynadığı oyunu beğenirken, Özen'in Galatasaray'ın seçilecek yeni başkana transfer çağrısında bulunması ise dikkatlerden kaçmadı.

• 11 Nisan 2022 - 00:22 • Son Güncelleme:
1Galatasaraya yapılacak transfer sayısını açıkladı Yeni başkana açık çağrı
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Önder Özen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği maçı NTV'de değerlendirdi.

2Galatasaraya yapılacak transfer sayısını açıkladı Yeni başkana açık çağrı

"İlk devre bittiğinde 1 tane isabetli şut vardı. Bir derbi maça göre tempo düşüktü. Galatasaray hiç gidemedi rakip kaleye. Kadro olarak iki takımı karşılaştırmak doğru olmaz. Beşiktaş'a Trabzonspor'a içerde kaybetmiş. Fenerbahçe'ye iki maçta da kaybetmiş. Önemli maçların bir çoğunu kaybetmiş. Çok sayıda mağlubiyet ve direnç gösteremeyen oyuncular var Galatasaray'da."

3Galatasaraya yapılacak transfer sayısını açıkladı Yeni başkana açık çağrı

"Bir takımın hedefi olmaya bilir. Bu maç önemli bir eşleşmeydi. Fenerbahçe için yarınlara da anlamlar taşıyan bir eşleşmeydi. Galatasaray bugünü bile anlamlandıramadı. Bir derbi maçına çıkar gibi çıkamadı sahaya. Tepki, direnç hiçbir şey. Genç oyuncudan yaşlısına deneyimliden deneyimsize sıfır tepkiyle oynadı Galatasaray."

4Galatasaraya yapılacak transfer sayısını açıkladı Yeni başkana açık çağrı

"Fenerbahçe son yılların en rahat derbi galibiyetini aldı. Haklı bir galibiyetti. Fenerbahçe'de öne çıkan oyuncular var. Başta Osayi-Samuel olmak üzere. Bir aydır formu gerçekten çok yüksek. Kerem ve Aanholt'u zor durumda bıraktı."

5Galatasaraya yapılacak transfer sayısını açıkladı Yeni başkana açık çağrı

"Galatasaray'da bir tane bile bu maç iyiydi diyebilecek bir oyuncu görmedim. Normalde Nelsson ve Marcao öyle ya da böyle hep ayakta kalan oyuncular olurlardı. Bu maç onların da katkı yapamadığını gördük. Beklerden hiç katkı alamadı. Üç orta sahasından hiç verim alamadı. Bu şartlar altında Galatasaray'ın kaybetmesi kaçınılmazdı. Fenerbahçe'nin galibiyeti rahat olur görüntüsündeydi ve rahat da oldu."

6Galatasaraya yapılacak transfer sayısını açıkladı Yeni başkana açık çağrı

"Fenerbahçe eğer biraz daha risk alsaydı buradan çok farklı bir galibiyette alabilirdi. İsmail hoca geldiğinden beri bir sıralama yapıldığında lig lideri Fenerbahçe. Fenerbahçe kendisinden çok üstte olan takımlara da üstünlük sağlayarak yukarı geldi. Bu kuşun taşa çarpması değil. Kadronun biraz daha etkili kullanılmış olması. Bu yönetim kuruluna bir şeyler verecektir. İsmail hocanın artıları var. Karar vericiler mutlaka bunu dikkate alacaktır. Güvenilir bir oyun oynattı öyle yada böyle."

7Galatasaraya yapılacak transfer sayısını açıkladı Yeni başkana açık çağrı

"Torrent'e gelecek olursak bunun adı çaresizlik. Bu kadronun başına başka bir teknik adam gelirse onu da çaresiz bırakabilir. Tıpkı Fatih hocayı çaresiz bıraktığı gibi. Bu takım iyi dizayn edilmiş bir takım olmadığı gibi nitelik ve uyum sıkıntısı da ciddi anlamda var. Proje kapsamında alınan oyunculardan Cicaldau, Berkan ve Nelsson oynamış sadece."

8Galatasaraya yapılacak transfer sayısını açıkladı Yeni başkana açık çağrı

Galatasaray'ın en az 7 ilk 11 oyuncusuna ihtiyacı var yarışabilmek için ve bunlar nokta atışı olmak zorunda.

9Galatasaraya yapılacak transfer sayısını açıkladı Yeni başkana açık çağrı

Metin Tekin, Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği maçı NTV'de değerlendirdi: Hem skor hem de oyun anlamında Fenerbahçe adına net bir galibiyet. Hiç tehdit imkanı hatta hiç pozisyon vermeden bitirdi maçı. Galatasaray 1 isabetli şutla bitirdi maçı. Bu takımın ciddi bir kadro sorunu var. Kerem'den başka rakibi tehdit edecek bir adam yok. Bu Galatasaray için büyük bir zaaf. Bulundu yer de çok gerilerde. Ciddi bir üretkenlik sorunu var.

10Galatasaraya yapılacak transfer sayısını açıkladı Yeni başkana açık çağrı

"Fenerbahçe ikinci golü oyunu Galatasaray'a verdiği zaman buldu. İkinci yarı bir 20 25 dakika oyun Galatasaray'ın az da olsa kontrolündeydi. İkinci golden sonra oyun koptu. Maçı istediği şekilde bitiren bir Fenerbahçe vardı."

11Galatasaraya yapılacak transfer sayısını açıkladı Yeni başkana açık çağrı

"Çok mu mükemmel oynadı? Hayır. Ama hiç gol pozisyonu vermedi Galatasaray'a iki gol bulunca net bir galibiyet geldi. Fenerbahçe için önemliydi. Başlangıçta ikincilikten de çok uzak kalan bir takım vardı ama zamanla performansları yukarı çıktı. Ve ikincilik hedefine de ulaşan bir Fenerbahçe vardı. Çok görkemli, çok gösterişli bir oyun değildi ama gerçekçi bir oyunla 2-0 kazandı."

12Galatasaraya yapılacak transfer sayısını açıkladı Yeni başkana açık çağrı

"Fenerbahçe'yi lig ikinciliğinin en güçlü adayı olarak görüyorum. İsmail hocanın demecinden sakin ve sabırlı oynayacaklarının sinyalini vermişti. Fenerbahçe risk alsa farka gidebilirdi. Çünkü Galatasaray'ın ne oyun ne de oyuncu olarak hiç tehditkar bir tarafı yoktu."

13Galatasaraya yapılacak transfer sayısını açıkladı Yeni başkana açık çağrı

"Sol kenarı bu maç hiç görmedik. Rossi, Ferdi ve Omar'ın kanadı yok gibiydi sanki. Osayi tarafında tamamen işler farklıydı. Bence maçın yıldızı Osayi-Samuel. Mevki seçimi çok önemlidir. Osayi'yi alın bir öne koyun sıradanlaşır. Fakat geriye gelip orada oynamayı kabul edince başka bir seviyeye giden bir oyuncu var artık. Futbolda çabukluk çok önemli bir silah. Finalleri çok yeterli değil ama bire birde kolay kolay adam kaçırmıyor."

14Galatasaraya yapılacak transfer sayısını açıkladı Yeni başkana açık çağrı

"Maçın ilk 20 dakikasında Galatasaray rakibini çok doğru karşıladı. Ama 1-0'dan sonra bunu yapmak çok doğru olmaya bilir. Bir de rakibe giderken hiçbir planı olmayan bir takım. Kadro hakikaten yetersiz. Öne doğru giderken ne beceri ne de bir plan var. Maçta kazanan İsmail Kartal oldu. İstediği oyunu sahaya yansıttı ve galibiyeti aldı. Galatasaray bu orta saha ile hayal ettiği oyunu çok zor ortaya çıkar."

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