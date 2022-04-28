Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk resmen açıkladı: Türk bir teknik direktöre karar verirsek düşündüğümüz kişi Okan Buruk

"Tecrübeyle gençliği harmanlamak lazım"

Futbol takımı ile ilgili projeler için ise Öztürk, "Yaşlı bir takımla oynamak yerine daha genç bir takımla oynamak her zaman daha iyidir. Enerji verir, dikine oynar. Ama bütçeniz çerçevesinde bakıp da takımın yarısını gençleştirdiğinizde onlara abilik edecek kimse kalmaz. Yani tecrübeyle gençliği harmanlamak lazım. 5 tane değil de 2 tane genç futbolcu alınsaydı, tabi tek konu o değil federasyon, hakemler, bir sürü başka konu var ama Galatasaray daha yarışmacı bir takım olabilirdi. Bizim planımız Çekmece'ye altyapıyı taşımak. Şu an herkes bir Altınordu örneğinden bahsediyor. Onun gibi bir oyuncu fabrikası haline getirip oradan bir tane oyuncuyu A Takıma alıp aynı zamanda bir scout ekibiyle Avrupa'yı tarayıp oradaki Türklerden bir oyuncuyu da A Takım'a alıp, hazmede hazmede gitmek. Ana planımız bu. Tüm bunları tamamladığınızda Galatasaray sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da yarışmacı olacaktır. Şu an zaten bu sene biliyorsunuz Avrupa'ya da gidemiyoruz. Dolayısıyla ana hedef şampiyonluk. Şampiyon olursanız. Seneye forma anlaşmanız var. Yenileniyor. Başka bir paradan yenilenir. 12. sıradaysanız başka bir paradan yenilenir. Stadın isim hakkı, 10 yıl biliyorsunuz Türk Telekom'daydı. 1 yıl daha rahmetli Mustafa Cengiz başkan döneminde uzatıldı. Bitti, sponsor bulamadık. Erdem Timur müthiş bir Galatasaraylı, sponsor oldu. Bu anlaşma 1 yıl, 1 yıl, 1 yıl, 1 yıl giden bir anlaşmadır. Ama siz oraya bir uluslararası markayı koyabilirseniz, Erdem Timur o stat isim sponsorluğu için ayırdığı parayı gene Galatasaray'ın başka branşlarına katkı sağlamak için kullanacak. Kendisiyle sık sık görüşüyoruz. Harika bir Galatasaraylı. Bu sadece ben gelirsem değil, diğer aday gelirse de aynı şey gerçekleşecek. Ama bizim acilen uluslararası bir markayı stat isim sponsoru olarak getirmemiz lazım. Bu da yaklaşık 400-500 milyon TL’lik ilave bir kaynaktır. Bakın geçen sene Galatasaray Token'dan 16 milyon Dolar almış. Bunlar hep Galatasaray markasıyla yapılan kaynaklar. Belki bu modellemeyle bizim dönemimizde basket sahasını bitireceğiz. Basketbol çok önemli. Yani bizim futboldan sonra en önem verdiğimiz branşımız basketbol . Şu an NEF ile Erdem Timur'la harika bir sinerji yakalandı. Ama bunu salonla taçlandırmanız lazım. Yani bir salonla ve bir altyapıyla taçlandıramazsanız bu başarılar kısa vadeli olur" diye konuştu.