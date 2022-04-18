Fulya Zenginer anne olmak için gün sayıyor! Eşiyle kamera karşısına geçti...
'Milan' adını verdiği bebeğini kucağına almaya hazırlanan Fulya Zenginer, eşi Kuntay Tarık Evren ile objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncu, Evren ile yeni fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.
'Doktorlar' dizisinde canlandırdığı 'Hande' karakteriyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer (32), 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturmuştu. Evren ile mutlu birlikteliğini sürdüren Zenginer, şimdilerde annelik heyecanı yaşıyor.
"ANNE VE BABA OLMAK!"
Bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan ikili, geri sayıma başladı. Heyecanı gün geçtikçe artan Fulya Zenginer, önceki gün eşiyle kamera karşısına geçti. Yeni fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, gönderisine, "Anne ve baba olmak!" notunu düştü. Daha önce çocuğuna 'Milan' adını vereceğini açıklayan Zenginer'in paylaşımı 12 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.
"ZAMAN NE ÇABUK GEÇİYOR!"
Geçtiğimiz ay büyüyen karnını gözler önüne seren Fulya Zenginer, bebeğinin kıyafetlerini dolaba yerleştirdiği anları paylaşmıştı. Zenginer, yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Zaman ne çabuk geçiyor... Varlığını öğrenmemiz daha dün gibi ve şimdi dolap yerleştirmeye başladım Başlangıçta korktuğum, şu an hayatımın en keyfini çıkardığım dönemi hamilelik... 30+3..." notuyla yayınlamıştı.