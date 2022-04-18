Fulya Zenginer anne olmak için gün sayıyor! Eşiyle kamera karşısına geçti...

"Ailenin yeni üyesi yükleniyor... Uzun zamandır fotoğraflarımda tek başıma değildim ve bunu sizinle paylaşmak için kendisinin biraz daha büyümesini bekliyordum. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım, içimde kalbinin attığını öğrendiğimden beri hayat çok beklenmedik ve çok güzel."