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MagazinFulya Zenginer anne olmak için gün sayıyor! Eşiyle kamera karşısına geçti...
HaberlerMagazin Haberleri Fulya Zenginer anne olmak için gün sayıyor! Eşiyle kamera karşısına geçti...
• 18 Nisan 2022 - 11:19 • Son Güncelleme:

Fulya Zenginer anne olmak için gün sayıyor! Eşiyle kamera karşısına geçti...

'Milan' adını verdiği bebeğini kucağına almaya hazırlanan Fulya Zenginer, eşi Kuntay Tarık Evren ile objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncu, Evren ile yeni fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

• 18 Nisan 2022 - 11:19 • Son Güncelleme:
1Fulya Zenginer anne olmak için gün sayıyor Eşiyle kamera karşısına geçti...
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'Doktorlar' dizisinde canlandırdığı 'Hande' karakteriyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer (32), 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturmuştu. Evren ile mutlu birlikteliğini sürdüren Zenginer, şimdilerde annelik heyecanı yaşıyor.

2ANNE VE BABA OLMAK

"ANNE VE BABA OLMAK!"

Bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan ikili, geri sayıma başladı. Heyecanı gün geçtikçe artan Fulya Zenginer, önceki gün eşiyle kamera karşısına geçti. Yeni fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, gönderisine, "Anne ve baba olmak!" notunu düştü. Daha önce çocuğuna 'Milan' adını vereceğini açıklayan Zenginer'in paylaşımı 12 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

3ZAMAN NE ÇABUK GEÇİYOR

"ZAMAN NE ÇABUK GEÇİYOR!"

Geçtiğimiz ay büyüyen karnını gözler önüne seren Fulya Zenginer, bebeğinin kıyafetlerini dolaba yerleştirdiği anları paylaşmıştı. Zenginer, yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Zaman ne çabuk geçiyor... Varlığını öğrenmemiz daha dün gibi ve şimdi dolap yerleştirmeye başladım Başlangıçta korktuğum, şu an hayatımın en keyfini çıkardığım dönemi hamilelik... 30+3..." notuyla yayınlamıştı.

4AY BEN GÜLERİM

"AY BEN GÜLERİM!"

Hamileliğinin 24. haftasında da eşiyle birlikte poz veren Fulya Zenginer, o kareleri, "Ay ama ben gülerim!" ifadeleriyle paylaşmıştı. Bir hayli keyifli oldukları görülen çiftin gönderileri oldukça ilgi görmüştü.

5MILANODA EVLİLİK TEKLİFİ

MILANO'DA EVLİLİK TEKLİFİ

Fulya Zenginer, Kuntay Tarık Evren ile beraber çıktıkları Milano gezisinde evlilik teklifi almıştı. Zenginer, 1,5 yıldır devam eden ilişkisini 2019'da nikah masasına taşımıştı.

6AİLENİN YENİ ÜYESİ YÜKLENİYOR

"AİLENİN YENİ ÜYESİ YÜKLENİYOR"

Anne olacağını duyuran Zenginer, daha önce bebeğinin ultrason fotoğraflarını şu sözlerle paylaşmıştı:

7Fulya Zenginer anne olmak için gün sayıyor Eşiyle kamera karşısına geçti...

"Ailenin yeni üyesi yükleniyor... Uzun zamandır fotoğraflarımda tek başıma değildim ve bunu sizinle paylaşmak için kendisinin biraz daha büyümesini bekliyordum. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım, içimde kalbinin attığını öğrendiğimden beri hayat çok beklenmedik ve çok güzel."

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