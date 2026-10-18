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Fotoğraf Tutkunları bu bölgeye akın ediyor: Munzur’da eşsiz sonbahar manzaraları

18.10.2026 - 08:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan ile Tunceli arasında sınır oluşturan Munzur Dağları ile Ergan ve Keşiş dağlarında, Gümüşhane sınırındaki Ahmediye Geçidinde sonbaharın sonuna doğru sarı ve kırmızının tonları hakim oldu.

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1Fotoğraf Tutkunları bu bölgeye akın ediyor: Munzur’da eşsiz sonbahar manzaraları

Erzincan'ı çevreleyen dağlar, yılın her mevsiminde farklı renk ve manzaralar sunuyor. Sonbaharın gelişiyle hazan renklerine bürünen bölgede oluşan kartpostallık görüntüler, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

2Fotoğraf Tutkunları bu bölgeye akın ediyor: Munzur’da eşsiz sonbahar manzaraları

Türkiye'nin birçok kentinden gelen fotoğraf tutkunu gezginler, ağaçların sarı ve kırmızının farklı tonlarına büründüğü bölgede eşsiz manzaraları görüntülüyor.

3Fotoğraf Tutkunları bu bölgeye akın ediyor: Munzur’da eşsiz sonbahar manzaraları

Barındırdığı yaban hayatı çeşitliliğiyle dikkati çeken Munzur Dağları'nda yoğunlaşan sonbahar renkleri, doğayla iç içe görüntüler oluşturuyor. Tabloyu andıran manzaralar sunan dağlardaki rengarenk ağaçlar, güzergahı kullanan sürücülere de seyir keyfi yaşatıyor.

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