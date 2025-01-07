Fiyatını duyan koştu! Artvin'de 6 ton hamsi 3 saatte tükendi

Amacımız, özellikle dar gelirli ailelerin sofralarına taze balık taşımak. Bugün yaklaşık 400 koli hamsi sattık. Her kolide 15-17 kilo balık bulunuyordu. Toplamda 6 ton hamsi, yalnızca 3 saatte tükendi. Eğer daha fazla balığımız olsaydı, en az bir 400-500 koli daha satabilirdik. Önceki yıllarda bir günde bin koliye kadar satış yaptığımız oldu. Bu yılki ilk kampanyamızda 400 koli ile sınırlandık. Ancak önümüzdeki dönemde yeni bir kampanya yapmayı planlıyoruz” dedi.



Kampanyaya katılan vatandaşlar ise uygun fiyatlı ve taze hamsiye ulaşabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.