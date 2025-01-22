Fiyatı 1 ayda dip yaptı! 400 liradan 90 TL'ye düştü

"Yetiştirmesi zor, raf ömrü kısa"

Çileklerin yetiştirilmesinin oldukça zor ve maliyetli olduğunu ifade eden Peker, “Çilek, hassas ve raf ömrü kısa bir meyve. Bin bir zorlukla yetiştiriyoruz. Ürettiklerimizi hemen toplar toplamaz satışa göndermemiz gerekiyor. Çilek üretimi, patlıcan ya da kabak gibi diğer sebzelere göre çok daha fazla işçilik gerektiriyor” şeklinde belirtti. Maliyetlerin arttığını anlatan Peker, “Maliyetleri karşılamakta zorlanıyoruz. Çilek fiyatlarının 200-250 TL'nin altına düşmemesi gerekiyor. Ancak şu an bu rakamlarla maliyetlerimizi karşılamamız mümkün değil” dedi. Peker, aracılara yönelik düzenlemeler yapılmasını talep etti.