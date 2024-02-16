Fırsatçı ev sahiplerinden 'pes' dedirten yöntem! 'Mutlaka şikayetçi olun'

Çünkü yüzde 25 hali hazırda artan enflasyonun çok altında kalan bir bedel olduğu için ve o kira bedeli de ihtiyacı olan mülk sahibi için az bir artırım oranı. Bu sebeple daha fazla zam yapmak istiyorlar.Hukuki yollarla bunu yapmak çok kolay olmadığı için olsa bile yıllarca sürdüğü için de bir şekilde çıkartmak için her türlü yöntemi kendilerine mubah sayıyorlar. 'Ben oturacağım, burayı sattım, kirayı arttır' gibi yöntemlerle aslında bir nevi tacize tazyik ederek kiracı çıkartma yoluna gidiyorlar. Bunlarda tabii ki bir süre sonra adli ve kriminal vakalara dönüşebiliyor; bu olayda olduğu gibi." ifadelerini kullandı.