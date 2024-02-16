Fırsatçı ev sahiplerinden 'pes' dedirten yöntem! 'Mutlaka şikayetçi olun'
Ev sahipleri de mevcut kiracıları çıkarıp daha yüksek kira bedeli almak için birçok yol deniyor. Bunlardan en sık karşılaşılanı ihtiyaç sebebi ile tahliye. Ancak kiracı olumsuz yanıt verince sonuç kiracıyı tehdide kadar gidiyor; hatta daha da fazlası... Kiracının kişisel haklarının ihlal edildiği noktada, hukuki süreç başlıyor. Uzman isim kiracıların maruz kaldığı bu gibi durumlarda yapması gerekenleri açıkladı.
VATAN ÖZEL
• 16 Şubat 2024 - 07:02 • Son Güncelleme:
VATAN ÖZEL
• 16 Şubat 2024 - 07:02 • Son Güncelleme: