Fındıkta dikkat çeken gelişme: Bakanlık 4 borsaya müfettiş gönderdi! Ordu ve Giresun'da fiyatlar ne kadar?

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Fındık üreticilerinin yakından takip ettiği fiyatlarda hareketlilik beklenirken Ticaret Bakanlığından yeni bir adım geldi. Bakanlık, Ordu ve Giresun'daki dört ticaret borsasında işlem ve piyasa uygulamalarının incelenmesi için müfettiş görevlendirdi.

18 Eylül 2026'da duyurulan kararla Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa ticaret borsaları incelemeye alındı. Bakanlık, fındık piyasasında üretici ve tüketici haklarının korunması, üretim maliyetlerinin karşılanması ve serbest rekabetin sürdürülmesi amacıyla denetimlerin başlatıldığını açıkladı.

Gelişmenin ardından üreticilerin gözü hem denetimlerden çıkacak sonuçlara hem de serbest piyasada oluşan fındık fiyatlarına çevrildi.

FINDIK PİYASASINDA 4 BORSAYA MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Ticaret Bakanlığının açıklamasına göre müfettişler dört ticaret borsasındaki işlemleri inceleyecek.

Denetim kapsamına alınan borsalar Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa olarak belirlendi.

Bakanlık, incelemelerde piyasada ürün darlığı oluşturulması, piyasa dengesinin ve serbest rekabetin bozulması ya da tüketicilerin ürünlere erişiminin engellenmesi gibi uygulamaların araştırılacağını bildirdi.

Bu tür faaliyetlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırımlar uygulanacak.

Müfettişlerin inceleme ve denetim çalışmalarının devam ettiği açıklandı.