Fındıkta dikkat çeken gelişme: Bakanlık 4 borsaya müfettiş gönderdi! Ordu ve Giresun'da fiyatlar ne kadar?
Fındık piyasasında fiyat tartışmaları sürerken Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa ticaret borsalarındaki işlemleri incelemek üzere müfettiş görevlendirildi. Denetimlerin sürdüğü açıklanırken gözler serbest piyasadaki fiyatlara çevrildi. Ordu'da fındığın kilogramı 180 liradan işlem görürken Giresun'da kaliteye göre 172 ile 187 lira arasında değişen fiyatlar açıklandı. TMO'nun alım fiyatlarıyla serbest piyasa arasındaki fark da dikkat çekiyor.
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Fındık üreticilerinin yakından takip ettiği fiyatlarda hareketlilik beklenirken Ticaret Bakanlığından yeni bir adım geldi. Bakanlık, Ordu ve Giresun'daki dört ticaret borsasında işlem ve piyasa uygulamalarının incelenmesi için müfettiş görevlendirdi.
18 Eylül 2026'da duyurulan kararla Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa ticaret borsaları incelemeye alındı. Bakanlık, fındık piyasasında üretici ve tüketici haklarının korunması, üretim maliyetlerinin karşılanması ve serbest rekabetin sürdürülmesi amacıyla denetimlerin başlatıldığını açıkladı.
Gelişmenin ardından üreticilerin gözü hem denetimlerden çıkacak sonuçlara hem de serbest piyasada oluşan fındık fiyatlarına çevrildi.
FINDIK PİYASASINDA 4 BORSAYA MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
Ticaret Bakanlığının açıklamasına göre müfettişler dört ticaret borsasındaki işlemleri inceleyecek.
Denetim kapsamına alınan borsalar Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa olarak belirlendi.
Bakanlık, incelemelerde piyasada ürün darlığı oluşturulması, piyasa dengesinin ve serbest rekabetin bozulması ya da tüketicilerin ürünlere erişiminin engellenmesi gibi uygulamaların araştırılacağını bildirdi.
Bu tür faaliyetlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırımlar uygulanacak.
Müfettişlerin inceleme ve denetim çalışmalarının devam ettiği açıklandı.
ORDU'DA FINDIK FİYATLARI NE KADAR?
Bakanlığın denetim kararı, Ordu'da üreticilerin serbest piyasa fiyatlarını yakından takip ettiği bir dönemde geldi.
18 Eylül Cuma günü Ordu serbest piyasasında 50 randıman kabuklu fındık kilogram başına 180 TL'den işlem gördü.
Üreticinin beklediği fiyat artışı gerçekleşmezken serbest piyasada önceki günlere göre belirgin bir hareketlilik yaşanmadı.
Ordu Ticaret Borsası ile Ordu Ticaret ve Sanayi Odası da 18 Eylül'de fındık fiyatlarına ilişkin ortak açıklama yaptı.
Açıklamada, mevcut serbest piyasa fiyatlarının enflasyonist ortamda üretici açısından tatmin edici olmadığı belirtildi. Bununla birlikte fiyat oluşumunda üretim teknikleri, pazarlama, ihracat ve küresel pazar koşullarının da etkili olduğuna dikkat çekildi.
İki kurum, piyasadaki sorunların bütün sorumluluğunun tüccar ve sanayiciye yüklenmesine karşı çıktı.
GİRESUN FINDIK FİYATLARI: KALİTESİNE GÖRE 172 İLE 187 LİRA ARASINDA
Giresun'da da fındık fiyatları üreticinin gündemindeki yerini koruyor.
18 Eylül 2026 tarihinde Giresun merkez serbest piyasası için bildirilen kilogram fiyatları şöyle:
Fındık türü
Kilogram fiyatı
Giresun kalite (50 randıman)
187 TL
Levant fındık
179 TL
Sivri fındık
172 TL
Fiyatlar Giresun merkezde bildirilen serbest piyasa rakamlarını yansıtıyor. Tirebolu, Görele, Bulancak ve diğer ilçelerde fındığın kalitesi, randımanı ve alıcıya göre farklı fiyatlar oluşabiliyor.
19 Eylül Cumartesi günü için aynı kapsamda doğrulanmış yeni bir fiyat açıklaması bulunmadığından, son açıklanan 18 Eylül rakamları esas alınıyor.
TMO FINDIK ALIM FİYATI İLE SERBEST PİYASA ARASINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKİYOR
2026-2027 fındık sezonu için Toprak Mahsulleri Ofisinin açıkladığı alım fiyatları da piyasadaki tartışmaların merkezinde bulunuyor.
TMO'nun kilogram başına açıkladığı fiyatlar şöyle:
Fındık türü
TMO alım fiyatı
Levant kalite
250 TL
Giresun kalite
255 TL
Ordu'da serbest piyasada 180 TL olarak bildirilen fiyat ile TMO'nun Levant kalite için açıkladığı alım fiyatı arasında kilogram başına 70 TL fark bulunuyor. Bu karşılaştırmada serbest piyasa fiyatının kalite ve randıman koşullarına göre değişebileceği de dikkate alınıyor.
Giresun'da ise aynı kalite üzerinden yapılan karşılaştırmada, 187 TL'lik Giresun kalite serbest piyasa fiyatı ile TMO'nun 255 TL'lik alım fiyatı arasındaki fark kilogram başına 68 TL'ye ulaşıyor.
TMO'nun alım fiyatları ile serbest piyasada oluşan rakamlar arasındaki makas, 18 Eylül'de Ordu'daki ticaret kuruluşlarının açıklamasında da gündeme geldi.
BAKANLIK DENETİMLERİNİN SONUCU BEKLENİYOR
Ticaret Bakanlığı, başlatılan incelemelerle fındık piyasasındaki işlemlerin ve piyasa koşullarının değerlendirileceğini duyurdu.
Denetimlerde üreticilerin haklarının korunması, üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve tüketicilerin ürüne uygun fiyatlarla ulaşabilmesi hedefleniyor.
İncelemelerin tamamlanmasının ardından mevzuata aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde idari yaptırım süreci işletilecek.
Ordu ve Giresun'da üreticiler ise bir yandan denetim sonuçlarını beklerken diğer yandan serbest piyasadaki günlük fiyatları takip ediyor.