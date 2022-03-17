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MagazinFenomen gelin adayı Hanife Gürdal bikinili pozunu paylaştı! Yorum yağmuruna tutuldu...
HaberlerMagazin Haberleri Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal bikinili pozunu paylaştı! Yorum yağmuruna tutuldu...
• 17 Mart 2022 - 16:35 • Son Güncelleme:

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal bikinili pozunu paylaştı! Yorum yağmuruna tutuldu...

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Gürdal, sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaştı. O paylaşıma adeta yorum yağdı.

• 17 Mart 2022 - 16:35 • Son Güncelleme:
1Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal bikinili pozunu paylaştı Yorum yağmuruna tutuldu...
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Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programı ile üne kavuşan Hanife Gürdal, magazin gündeminden düşmüyor. Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren fenomen gelin adayı, sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanıyor.

2Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal bikinili pozunu paylaştı Yorum yağmuruna tutuldu...

Son olarak Gürdal, eşi Kemal Ayvaz ile bir pozunu sosyal medya hesabından paylaşmış ve aldığı kilolar yüzünden birçok takipçisinden eleştiri almıştı.

3Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal bikinili pozunu paylaştı Yorum yağmuruna tutuldu...

Fenomen gelin adayının paylaşımına adeta yorum yağmıştı. Kullanıcılar, "Hamile misin?" diye sorarken bir kısım ise "Kilo ver" yorumlarında bulunmuştu.Yorumlara daha fazla dayanamayan gelin adayı, kilo açıklaması yapmak zorunda kalmıştı.

4Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal bikinili pozunu paylaştı Yorum yağmuruna tutuldu...

Gürdal yorumlara isyan ederek, "Son aylarda aşırı kilo aldım demek isterdim ama ben zaten evlenirken 79 kiloydum" demişti. Fenomen gelin adayı son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı.

5Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal bikinili pozunu paylaştı Yorum yağmuruna tutuldu...

Gürdal bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Gürdal'ın bikinili pozuna beğeni ve yorum yağdı.

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