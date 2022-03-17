• 17 Mart 2022 - 16:35 • Son Güncelleme:
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal bikinili pozunu paylaştı! Yorum yağmuruna tutuldu...
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Gürdal, sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaştı. O paylaşıma adeta yorum yağdı.
• 17 Mart 2022 - 16:35 • Son Güncelleme:
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Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programı ile üne kavuşan Hanife Gürdal, magazin gündeminden düşmüyor. Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren fenomen gelin adayı, sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanıyor.
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