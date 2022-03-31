Fenerbahçe'ye UEFA'dan Finansal Fair Play müjdesi

Yönetimin eli güçlenecek

ECA aynı zamanda 2024-25 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi’nin formatında yapılacak değişikliğe de onay verdi. Buna göre Devler Ligi’ne 32 takım yerine 36 takım katılacak, grup aşamasındaki maç sayısı 6’dan 10’a yükselecek. Yeni uygulama hayata geçirildiği takdirde, FFP anlaşmasına uyamayan Fenerbahçe de rahat bir nefes alacak. Sarı-Lacivertliler, gelirlerinin yüzde 90’ını kullanabilecek. Bu sayede yeni teknik direktör seçimi ve kadro yapılanması konusunda yönetimin eli güçlenecek.