• 25 Mart 2022 - 11:49 • Son Güncelleme:
Fedez kansere yakalandı! Sağlık durumu...
İtalyan blogger Chiara Ferragni ile mutlu bir evlilik sürdüren Fedez, pankreas kanserine yakalandığını duyurdu. Ünlü rapçi, hastane odasında verdiği pozları Instagram'dan paylaşarak, sağlık durumunu açıkladı
• 25 Mart 2022 - 11:49 • Son Güncelleme:
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2018 yılında Sicilya'da dünyaevine giren ünlü İtalyan Influencer Chiara Ferragni (34) ile rapçi Fedez (32), ikinci çocuklarını geçtiğimiz sene kucaklarına almıştı. Ferragni ile mutlu birlikteliğini sürdüren ünlü rapçiden üzücü haber geldi. Fedez'e nadir görülen pankreas kanseri teşhisi konulduğu öğrenildi.
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"POZİTİF MESAJLAR İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"
Ünlü rapçi, ayrıca, "Bu yoğun günlerimde yanımda olan doktorlara, cerrahlara ve hemşirelere teşekkürler. Bana gönderdiğiniz tüm destek ve pozitif mesajlar için de çok teşekkür ederim... Sizi seviyorum. " mesajını da yayınladı. Takipçileri ise "Geçmiş olsun." mesajları ile Fedez'e destek oldu.