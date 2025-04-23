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Fay üzerinde hat kırıldı! Büyük Marmara depremi endişesi var: Prof. Dr. Türkmen açıkladı

İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki deprem ve artçı depremlerin ardından Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türkmen'den İstanbul'daki depreme ilişkin değerlendirme geldi.

• 23 Nisan 2025 - 15:59 • Son Güncelleme:
• 23 Nisan 2025 - 15:59 • Son Güncelleme:
1Fay üzerinde hat kırıldı Büyük Marmara depremi endişesi var: Prof. Dr. Türkmen açıkladı

Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Türkmen, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Depremin meydana geldiği yer Marmara Denizi'ndeki fay hattının içerisinde olan bir kırık hat ama büyük Marmara depremi endişesi hala sürüyor." dedi.

2Fay üzerinde hat kırıldı Büyük Marmara depremi endişesi var: Prof. Dr. Türkmen açıkladı

Prof. Dr. Türkmen, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

3Fay üzerinde hat kırıldı Büyük Marmara depremi endişesi var: Prof. Dr. Türkmen açıkladı

'YAPI STOĞU AÇISINDAN RİSKLİ BÖLGELERDE'Aynı bölgede birkaç yıl önce de 5,1 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini hatırlatan Türkmen, "Depremin meydana geldiği yer Marmara Denizi'ndeki fay hattının içerisinde olan bir kırık hat ama büyük Marmara depremi endişesi hala sürüyor çünkü fayın uzunluğu Marmara Denizi boyunca uzanıyor. İstanbul, yapı stoku açısından riskli bölgeleri içerdiği için önemli. Belki bu depremin arkasından tedbirler artırılır. Sevindirici yanı şu ana kadar herhangi bir yıkım veya hasar oluşmaması. Bu olumlu bir gelişme." diye konuştu.

4ARTÇI DEPREM DEĞERLENDİRMESİ

ARTÇI DEPREM DEĞERLENDİRMESİ

Türkmen, şunları söyledi:

5Fay üzerinde hat kırıldı Büyük Marmara depremi endişesi var: Prof. Dr. Türkmen açıkladı



"Artçı depremler olacak ama bundan sonra çok büyük artçılar olmaz. Büyük depremlerin arkasından 4, 4,5 ve 5 gibi artçılar meydana gelir. Bu sarsıntılar bir miktar daha devam eder. Büyük Marmara depremi 7'nin üstünde bekleniyor. Bu kırık hattı Silivri açıklarında yer alan daha önce de sürekli küçük depremler oluşturan bir eklem yeri. Burada da beklenen bir depremdi bu. Büyük Marmara depremi henüz olmadı. Bir miktar binalarda çatlak veya kırık oluşmuş olabilir çünkü İstanbul'da çok kötü yapı stoku var, özellikle Zeytinburnu, Bağcılar, Büyükçekmece, Avcılar gibi yerlerde."

Kentsel dönüşümün önemine dikkati çeken Türkmen, depreme dirençli yerleşim yerlerinin oluşturulması gerektiğini kaydetti.