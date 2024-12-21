Fatih'te utandıran manzara! 900 yıllık tarihi Molla Gürani Camisinin önü çöplük arkası otopark
Fatih'te yaklaşık 900 yıllık Molla Gürani Camii'nin çevresi çöp yığınlarıyla doldu. Caminin önü inşaat atıkları ve çöplerle dolarken, arka kısmının özel bir işletme tarafından otoparka çevrildiği görüldü. Cami hakkında bilgi veren Tarihçi Zafer Bilgi, Yaklaşık 900 yıllık bir yapı burası. 300 yıl Roma dönemi kilisesi, 600 yıl Osmanlı Camii. Buranın alt tarafı pafta olarak Süleymaniye'nin biraz daha gözden uzak, tekin olmayan yerleri. Buraların bazıları yavaş yavaş temizlenmeye başladı. Fakat buralara doğru bazen hurdacılar, o bölgedeki bazı hurda eşyalarını yığarken caminin yakınlarına doğru taşırabiliyorlar. Bu noktada, farkına varmadan önünden geçerken yapıyı belki görmek yerine o görüntüye de yoğunlaşabiliyoruz. Bu tarz tarihi yapıların etrafını biraz daha temizleyerek o çirkin dokuyu engellememiz gerekiyor dedi.
Kübra SONKAYA- Fırat ALKIZ İSTANBUL, (DHA)
• 21 Aralık 2024 - 14:51 • Son Güncelleme:
Kübra SONKAYA- Fırat ALKIZ İSTANBUL, (DHA)
• 21 Aralık 2024 - 14:51 • Son Güncelleme: