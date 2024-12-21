Fatih'te utandıran manzara! 900 yıllık tarihi Molla Gürani Camisinin önü çöplük arkası otopark

Şehir tarihine ve şehrin kültürüne yolculuk yapabilme adına bu tarz yapıları önemsiyoruz. Burası da uzaktan bakıldığında hakikaten o şehrin kadim kültürünü bize gösteriyor. O yüzden bu tarz yapıların etrafının temizlenerek korunması ve o şehrin kültürüne ve tarihine dair kısımların korunaklı bir şekilde bugüne yansıması gerekiyor. Dünyanın dört bir tarafından bu camiye gelip gören, bu tarihi dokuyu gelip gören kişiler oluyor. Cami bir yönden iyi gözükürken, bir yönden de o Süleymaniye'nin keşmekeşini, o kaos kısmını görmek mümkün olabiliyor. İşte buna karşılık bu kadim kültürü bir tarihi obje olarak, bir açık hava müzesi noktası olarak korumamız gerekiyor ve dikkat etmemiz gerekiyor. Yani biz şehrin bu keşmekeşini, bu sıkıntılarını belli noktalarda ister istemez görebiliyoruz. Bu tarz tarihi yapıların etrafını biraz daha temizleyerek o çirkin dokuyu engellememiz gerekiyor diye konuştu.