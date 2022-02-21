Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GalatasarayFatih Terim'in 2 prensine Tümer Metin'den yaylım ateşi! 'Antrenmanda bile...'
HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim'in 2 prensine Tümer Metin'den yaylım ateşi! 'Antrenmanda bile...'
• 21 Şubat 2022 - 23:25 • Son Güncelleme:

Fatih Terim'in 2 prensine Tümer Metin'den yaylım ateşi! 'Antrenmanda bile...'

2-3 biten Göztepe - Galatasaray maçından sonra yorumlarda bulunan ve Fatih Terim'in en çok güvendiği oyuncular hakkında sert ifadeler kullanan Tümer Metin sarı kırmızılı takım için 'vasatlar topluluğu' sözlerini sarfetti.

• 21 Şubat 2022 - 23:25 • Son Güncelleme:
1Fatih Terimin 2 prensine Tümer Metinden yaylım ateşi Antrenmanda bile...
ABONE OL

Tümer Metin, Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçı Tivibu Spor'da değerlendirdi.

2Fatih Terimin 2 prensine Tümer Metinden yaylım ateşi Antrenmanda bile...

"Ekran başındaki seyirciyi de statdaki taraftarı da yeşil zeminin üzerine çeken bir maç izledik. Maçın kalitesi değil söylediğim, aksiyonları. Hakemle başlayacağım, maçı hakem üzerinden değerlendirmem ben. Dört penaltı var. Üçünü VAR vermiş.

3Fatih Terimin 2 prensine Tümer Metinden yaylım ateşi Antrenmanda bile...

Arda Kardeşler 2 penaltı çaldı 1'ini iptal etti. Beş penaltıya şahit olduğumuz, biri iptal olan. Maçın bütün hikayesini son 10-12 dakikada bambaşka yerden okuduğumuz, enteresan bir maç oldu. Galatasaray'ın hayati bir üç puan kazandığını söyleyelim. Göztepe'nin de elindeki üç puanı verdiğini söyleyebiliriz."

4Fatih Terimin 2 prensine Tümer Metinden yaylım ateşi Antrenmanda bile...

"Bu maçın en önemli konularından bir tanesi iki takım adına da biraysel hatalardı. Göztepe, kendi bireysel hatalarıyla ve teknik direktörünün yaptığı oyuncu değişikliğiyle maçı verdi. Maç 2-1'ken hem Aytaç hem de Jahovic hamlesi çok doğru hamleler gibi gözükmedi.

5Fatih Terimin 2 prensine Tümer Metinden yaylım ateşi Antrenmanda bile...

Bireysel hatalar maça damga vurdu. İki takım adına da. Maçın bitişiyle birlikte kazanan takımın teknik adamı muhtemelen oradan dem vuracaktır. Zor atmosferde, zor bir deplasmanda, bu zor haftada böyle bir psikolojik savaşın içinde, öyle ya da böyle üç puanı hanesine yazdı."

6Fatih Terimin 2 prensine Tümer Metinden yaylım ateşi Antrenmanda bile...

"Arda Kardeşlerin verip iptal ettiği Gomis'in şutunda stopere çarpan top, bir hakemin oyunun akışında çalabileceği bir pozisyon. Ancak bir daha tekrarını izlersen geri dönebilirsin. Onun dışında maçın içindeki bütün penaltıların doğru olduğu kanaatindeyim. VAR'ın müdahalelerinin de yerinde olduğu kanaatindeyim.

7Fatih Terimin 2 prensine Tümer Metinden yaylım ateşi Antrenmanda bile...

Galatasaray adına hayati bir üç puan. Maçın can sıkıcı tarafı ilk yarıdaki oyun. İlk yarıdaki istatistikler. İkinci yarı da 2-1'den sonra Emre'nin oyuna girmesi, biraz Cicaldau'yla orta sahaları tutma ve Gomis'i oyuna atan Torrent'in maçı çeviren hamleleri gibi göründü."

8Fatih Terimin 2 prensine Tümer Metinden yaylım ateşi Antrenmanda bile...

"Maçın genelini konuşacak olursak Galatasaray bir vasatlar topluğu. Bu kadar vasat performans gösteren oyuncu topluluğu bir aradayken hem maç kazanman, geçtim maçı kazanmayı ligde barına bilmen ya da bir dominant oyuna sahip olabilmen çok zor. Maçı izlerken hem Taylan'ın hem de Ömer Bayram'ın benzer penaltı pozisyonları oldu.

9Fatih Terimin 2 prensine Tümer Metinden yaylım ateşi Antrenmanda bile...

Biz de uzun yıllar top oynadık. Benim antrenmanda bile elime böyle bir top çarpmadı. 20-30 metreden gelen topa ayağını kaldırıp elinle buluşturuyorsan bunu bir tane izahı vardır, beceriksizsindir. Koordinasyonun bozuktur, antrenmanı vardır çalışırsın düzeltirsin ya da akılla ayak aynı şeyi düşünmüyordur. Bu oyuncuda ya var olan bir şeydir ya da yoktur."

10Fatih Terimin 2 prensine Tümer Metinden yaylım ateşi Antrenmanda bile...

"Bu kadar yok olan veya olmayan, ister istemez beklenti de yüksekse baskı altında yapamadıkları ortaya çıkıyor. Aynı şeyi 2-2 olduktan sonra Göztepe tarafı için gördük. İşler kötü giderken baskı altında oyuncular gerçekten çok zorlanıyorlar. Karakter diyoruz, oyuncuya karaktersiz mi demek istedin? diyorlar. Hayır oyuncunun bir oyun karakteri vardır. Baskı altında yapabildiği işlerle anlatırız bunu. Çok net gördük ki iki takımın da içinde bulundukları pozisyon çok etkilemiş."

11Fatih Terimin 2 prensine Tümer Metinden yaylım ateşi Antrenmanda bile...

"Oyunun büyük bir bölümünü Göztepe'nin daha iyi oynadığını, Galatasaray'ın sahneyi iyi terk ettiğini, eline geçen son çeyrekteki fırsatları iyi değerlendiğini söyleyelim. Bu sezon iki ileri bir geri görüntüsüyle değil Torrent, Fatşh hocayı da getirelim yanına dünyanın en iyi 2-3 hocasını da koyalım akıl olarak, bu kadronun yapabileceği bu kadar. can çekişerek sezonu tamamlayacak bir kadro. Yani bunu ne özgüvenle, ne puan durumundaki yerinle, ne bu oyuncuların daha önceki takımlarında yaptıklarıyla falan alakası yok."

12Fatih Terimin 2 prensine Tümer Metinden yaylım ateşi Antrenmanda bile...

"Göztepe'nin hocası Aytaç'ı oyuna atıyor. Ligin ilk yarısı Galatasaray'ın oyuncusuydu Aytaç. Bu maçta sonradan oyuna giriyor. Şimdi sizin Aytaç'a güvendiğiniz haftalar oldu. Seneye bu maçta izlediğimiz Galatasaray kadrosundan minumum 5 oyuncusunu da başka takımlarda görebiliriz. O takımlarda oynarken de göremeye bilirsin. Sonradan oyuna girer, takımın temelini oluşturacak gibi değil. O takımlarda performansı üst düzey olacak ki gelip sende hem üzerine koysun hem de sana yardımcı olsun. Öyle oyuncular da değildi."

13Fatih Terimin 2 prensine Tümer Metinden yaylım ateşi Antrenmanda bile...

"Torrent tam maç biterken Gomis ve Emre Kılınç hamlesiyle biraz ilerde kalabildi. Yoksa Cicaldau ve Berkan ikilisi yine kaleye götürmeyecek ikiliydi. İki ileri bir geri, kritik hayati bir üç puan aldı Galatasaray çünkü fikstürde zor. Bu maç kaybetsen içerde Rize'yle oynuyorsun. Ne olacağı belli değil. Aynı savaşın içindesin. Haftaya da Konya'ya gidiyorsun ve sonra da Beşiktaş derbisi var."

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Geçen hafta eleştirmişti! Torrent'ten flaş 'Fatih Terim - Arda Turan' yorumu

Geçen hafta eleştirmişti! Torrent'ten flaş 'Fatih Terim - Arda Turan' yorumu

Fatih Terim'in 2 prensine Tümer Metin'den yaylım ateşi! 'Antrenmanda bile...'

Fatih Terim'in 2 prensine Tümer Metin'den yaylım ateşi! 'Antrenmanda bile...'

4 penaltı çaldı Süper Lig tarihine geçti! Gomis - Ndiaye düellosu...

4 penaltı çaldı Süper Lig tarihine geçti! Gomis - Ndiaye düellosu...

Göztepe - Galatasaray maçında ortalık karıştı! Taraftar sahaya girdi, koridorlar karıştı, İrfan Can deliye döndü...

Göztepe - Galatasaray maçında ortalık karıştı! Taraftar sahaya girdi, koridorlar karıştı, İrfan Can deliye döndü...