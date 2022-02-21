Fatih Terim'in 2 prensine Tümer Metin'den yaylım ateşi! 'Antrenmanda bile...'

"Oyunun büyük bir bölümünü Göztepe'nin daha iyi oynadığını, Galatasaray'ın sahneyi iyi terk ettiğini, eline geçen son çeyrekteki fırsatları iyi değerlendiğini söyleyelim. Bu sezon iki ileri bir geri görüntüsüyle değil Torrent, Fatşh hocayı da getirelim yanına dünyanın en iyi 2-3 hocasını da koyalım akıl olarak, bu kadronun yapabileceği bu kadar. can çekişerek sezonu tamamlayacak bir kadro. Yani bunu ne özgüvenle, ne puan durumundaki yerinle, ne bu oyuncuların daha önceki takımlarında yaptıklarıyla falan alakası yok."