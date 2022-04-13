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GalatasarayFatih Terim zorla transfer ettirdi Torrent onu görmezden geldi! Milli golcüye 5 talip birden
HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim zorla transfer ettirdi Torrent onu görmezden geldi! Milli golcüye 5 talip birden
• 13 Nisan 2022 - 16:19 • Son Güncelleme:

Fatih Terim zorla transfer ettirdi Torrent onu görmezden geldi! Milli golcüye 5 talip birden

Sezon başında Fatih Terim'in yoğun ısrarları sonucu transfer edilen, fakat oynadığı futbolla hem ona güvenen Terim'i, Torrent'i ve Burak Elmas'ı hayal kırıklığına uğratan milli futbolcu için 5 kulübün sıraya girdiği öğrenildi.

• 13 Nisan 2022 - 16:19 • Son Güncelleme:
1Fatih Terim zorla transfer ettirdi Torrent onu görmezden geldi Milli golcüye 5 talip birden
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Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve seçime gidecek olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

2Fatih Terim zorla transfer ettirdi Torrent onu görmezden geldi Milli golcüye 5 talip birden

Seçilecek olan yeni başkan ve gelecek olan yeni teknik direktör ile birlikte gözler transfere çevrildi.

3Fatih Terim zorla transfer ettirdi Torrent onu görmezden geldi Milli golcüye 5 talip birden

Sarı kırmızılılar yeni sezonda mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak ve bu doğrultuda transfer yapacak.

4Fatih Terim zorla transfer ettirdi Torrent onu görmezden geldi Milli golcüye 5 talip birden

Transfer arayışları devam ederken kadrodaki oyunculara da talipler çıkıyor.

5Fatih Terim zorla transfer ettirdi Torrent onu görmezden geldi Milli golcüye 5 talip birden

Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Halil Dervişoğlu'na 5 Avrupa kulübünün talip olduğu belirtildi.

6Fatih Terim zorla transfer ettirdi Torrent onu görmezden geldi Milli golcüye 5 talip birden

Bir buçuk sezondur kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Halil Dervişoğlu'na talipler artıyor.

7Fatih Terim zorla transfer ettirdi Torrent onu görmezden geldi Milli golcüye 5 talip birden

İspanya'da yayın yapan Estadio Deportivo'nun iddiasına göre; La Liga, Bundesliga ve Serie A'dan Halil Dervişoğlu'na talipler var.

8Fatih Terim zorla transfer ettirdi Torrent onu görmezden geldi Milli golcüye 5 talip birden

Halil Dervişoğlu'nun 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna vurgu yapılan haberde Galatasaray'ın bu ücreti ödemeye sıcak bakmadığı, oyuncunun da kariyerini La Liga'da sürdürmek istediği iddia edildi.

9Fatih Terim zorla transfer ettirdi Torrent onu görmezden geldi Milli golcüye 5 talip birden

Bonservisi İngiliz ekibi Brentford'da bulunan Halil Dervişoğlu'nu La Liga'dan Valencia ve Real Betis istiyor.

10Fatih Terim zorla transfer ettirdi Torrent onu görmezden geldi Milli golcüye 5 talip birden

Bir başka İspanyol kulübü Celta Vigo da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

11Fatih Terim zorla transfer ettirdi Torrent onu görmezden geldi Milli golcüye 5 talip birden

İspanya'nın yanı sıra Almanya'dan Stuttgart ve İtalya'dan Torino'nun da 22 yaşındaki golcüyle ilgilendiği iddia edildi.

12Fatih Terim zorla transfer ettirdi Torrent onu görmezden geldi Milli golcüye 5 talip birden

Oyuncunun menajerinin yeni sezon için çalışmalara başladığı kaydedilirken İspanyol kulüplerinin ilk hedefinin Dervişoğlu'nu kiralamak olduğu belirtildi.

13Fatih Terim zorla transfer ettirdi Torrent onu görmezden geldi Milli golcüye 5 talip birden

Milli futbolcu, bu sezon Galatasaray formasını 27 resmi maçta giyerken 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

14Fatih Terim zorla transfer ettirdi Torrent onu görmezden geldi Milli golcüye 5 talip birden

 

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Fatih Terim zorla transfer ettirdi Torrent onu görmezden geldi! Milli golcüye 5 talip birden

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