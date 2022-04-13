• 13 Nisan 2022 - 16:19 • Son Güncelleme:
Fatih Terim zorla transfer ettirdi Torrent onu görmezden geldi! Milli golcüye 5 talip birden
Sezon başında Fatih Terim'in yoğun ısrarları sonucu transfer edilen, fakat oynadığı futbolla hem ona güvenen Terim'i, Torrent'i ve Burak Elmas'ı hayal kırıklığına uğratan milli futbolcu için 5 kulübün sıraya girdiği öğrenildi.
• 13 Nisan 2022 - 16:19 • Son Güncelleme:
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Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Halil Dervişoğlu'na 5 Avrupa kulübünün talip olduğu belirtildi.
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