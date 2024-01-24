'Falaka' davasında yeni gelişme ortaya çıktı! "Fantezi amacıyla 1 kez yaptık"
Kayseri'de para karşılığı anlaştığı iddia edilen kadınları falakaya yatırıp, görüntü çeken kargocu Erkan T.' ye (35) istinaf mahkemesince 'fazla ceza' verildiği gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada 'müstehcenlik' suçundan 1 yıl 6 ay 22 güne düşürülen hapis cezası kararına avukatı itiraz etti. Avukat Ahmet Bozkurt, dilekçesinde, söz konusu delillerin hukuka aykırı olduğunu ve davanın zaman aşımına uğradığını öne sürerek, müvekkiline ceza verilmemesi gerektiğini belirtti.
• 24 Ocak 2024 - 12:33 • Son Güncelleme:
• 24 Ocak 2024 - 12:33 • Son Güncelleme: