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'Falaka' davasında yeni gelişme ortaya çıktı! "Fantezi amacıyla 1 kez yaptık"

Kayseri'de para karşılığı anlaştığı iddia edilen kadınları falakaya yatırıp, görüntü çeken kargocu Erkan T.' ye (35) istinaf mahkemesince 'fazla ceza' verildiği gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada 'müstehcenlik' suçundan 1 yıl 6 ay 22 güne düşürülen hapis cezası kararına avukatı itiraz etti. Avukat Ahmet Bozkurt, dilekçesinde, söz konusu delillerin hukuka aykırı olduğunu ve davanın zaman aşımına uğradığını öne sürerek, müvekkiline ceza verilmemesi gerektiğini belirtti.

• 24 Ocak 2024 - 12:33 • Son Güncelleme:
• 24 Ocak 2024 - 12:33 • Son Güncelleme:
1Falaka davasında yeni gelişme ortaya çıktı Fantezi amacıyla 1 kez yaptık

Melikgazi ilçesinde kargo şirketinde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Erkan T.'nin, maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırıp, gözlerine uyku bandı takarak, ayaklarını kelepçe ve eşarp ile bağlayıp, falakaya yatırdığı iddia edildi. Erkan T.'nin, falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine 250 TL ödeme yaptığı öne sürüldü. Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı.

2Falaka davasında yeni gelişme ortaya çıktı Fantezi amacıyla 1 kez yaptık

Erkan T., başka kadınlara da çektiği videoları gönderdi. Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusu sonrası Erkan T. gözaltına alınıp, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

3KAMU DAVASINDAN BERAAT

KAMU DAVASINDAN BERAAT

Erkan T. hakkında eşi H.T.'ye eylemleri nedeniyle 'eşe karşı eziyet çektirme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'müstehcenlik' suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kayseri 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı.

4Falaka davasında yeni gelişme ortaya çıktı Fantezi amacıyla 1 kez yaptık

Davanın geçen yıl nisan ayında görülen 3'üncü duruşmasına sanık Erkan T., 'müstehcenlik' suçundan 'iyi hal' indirimi uygulanarak 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, 'eşe karşı eziyet' suçundan ise delil yetersizliğinden beraat etti.

5İSTİNAF BOZMA KARARI VERDİ

İSTİNAF BOZMA KARARI VERDİ

Sanık Erkan T.'nin avukatı Ahmet Bozkurt, karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

6Falaka davasında yeni gelişme ortaya çıktı Fantezi amacıyla 1 kez yaptık

Avukat Bozkurt itiraz dilekçesinde, söz konusu delillerin hukuka aykırı olduğunu ve davanın zaman aşımına uğradığını öne sürerek, müvekkilinin anayasal haklarının zedelendiği gerekçesiyle ceza verilmemesi gerektiğini belirtti.

7Falaka davasında yeni gelişme ortaya çıktı Fantezi amacıyla 1 kez yaptık

Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi, yaptığı inceleme sonrası sanığa verilen cezanın hukuka aykırı şekilde verildiğini belirterek, bozma kararı verdi.

8Falaka davasında yeni gelişme ortaya çıktı Fantezi amacıyla 1 kez yaptık

Ceza Dairesi, sanığa verilen cezada, ilgili kanun maddelerindeki alt ve üst sınırlar arasında takdir hakkının kullanılmasının gerektiği ve bu kapsamda alt sınırdan makul oranda uzaklaşılması yerine soyut ve yetersiz gerekçeyle ve fiil ile orantılı olmayacak biçimde fazla ceza tayin edildiğini belirtti.

9Falaka davasında yeni gelişme ortaya çıktı Fantezi amacıyla 1 kez yaptık

Ceza Dairesi, dosyayı yeniden yargılama yapılması için tekrar yerel mahkemeye gönderdi.