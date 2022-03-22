• 22 Mart 2022 - 14:02 • Son Güncelleme:
Faik Öztürk, Safiye Soymanı aldattı mı? Sarışın kadınla sarmaş dolaş...
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'da ekrana gelen görüntülerde Faik Öztürk'ün sarışın bir kadınla sarmaş dolaş yakalandığı görüldü. Bunun üzerine programa telefonla bağlanan Öztürk açıklamalarda bulundu.
• 22 Mart 2022 - 14:02 • Son Güncelleme:
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Magazin gündemi bu aldatma olayı ile çalkalandı: Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre Safiye Soyman'ın sevgilisi Faik Öztürk sarışın bir kadınla yakalandı. Gece boyunca sarışın kadınla samimi anlar geçiren Öztürk ise yayına bağlanarak Bircan Bali ve Seren Serengil'i kızdıran sözler söyledi.
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