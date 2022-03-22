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MagazinFaik Öztürk, Safiye Soymanı aldattı mı? Sarışın kadınla sarmaş dolaş...
HaberlerMagazin Haberleri Faik Öztürk, Safiye Soymanı aldattı mı? Sarışın kadınla sarmaş dolaş...
• 22 Mart 2022 - 14:02 • Son Güncelleme:

Faik Öztürk, Safiye Soymanı aldattı mı? Sarışın kadınla sarmaş dolaş...

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'da ekrana gelen görüntülerde Faik Öztürk'ün sarışın bir kadınla sarmaş dolaş yakalandığı görüldü. Bunun üzerine programa telefonla bağlanan Öztürk açıklamalarda bulundu.

• 22 Mart 2022 - 14:02 • Son Güncelleme:
1Faik Öztürk, Safiye Soymanı aldattı mı Sarışın kadınla sarmaş dolaş...
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Magazin gündemi bu aldatma olayı ile çalkalandı: Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre Safiye Soyman'ın sevgilisi Faik Öztürk sarışın bir kadınla yakalandı. Gece boyunca sarışın kadınla samimi anlar geçiren Öztürk ise yayına bağlanarak Bircan Bali ve Seren Serengil'i kızdıran sözler söyledi.

2Faik Öztürk, Safiye Soymanı aldattı mı Sarışın kadınla sarmaş dolaş...

Faik Öztürk bir mekanda sarışın kadınla sarmaş dolaş yakalandı. Faik Öztürk durumu anlatmak için Söylemezsem Olmaz canlı yayınına bağlandı. Safiye Soyman'ın sevgilisi Faik Öztürk bu iddialara verdiği yanıtla Bircan Bali ve Seren Serengil tepki gösterdi.

3Faik Öztürk, Safiye Soymanı aldattı mı Sarışın kadınla sarmaş dolaş...

Faik Öztürk canlı yayına bağlanıp "Benden bunları çekip muhabir para istedi. Ben kadını tanımam etmem kadını da onlar ayarlamış zaten sonra geldiler benden para istiyorlar. Mesajları bile var. Beyaz TV muhabiri kadına 'Geçerken sarıl öp' demiş. Mesajı var. Kadın bana söyledi" iddiasında bulundu.

4Faik Öztürk, Safiye Soymanı aldattı mı Sarışın kadınla sarmaş dolaş...

Safiye Soyman'ın sevgilisi Faik Öztürk'ün sözleri Bali'yi kızdırdı. Bircan Bali "Bizi itham ediyorsunuz, bize mesajları gönderin" diyerek sinirlendi.

5Faik Öztürk, Safiye Soymanı aldattı mı Sarışın kadınla sarmaş dolaş...

Faik Öztürk ise "Ben kaç yaşında adamım yalan mı söyleyeceğim? Benim başım dik. 5 tane kadın davet etti, oturdum. Salak mıyım böyle bir şeyi açıktka yapayım" dedi.

6Faik Öztürk, Safiye Soymanı aldattı mı Sarışın kadınla sarmaş dolaş...

Faik Öztürk daha sonra mekanın reklamını yapan kişinin "Şunlara üç beş kuruş ver" dediğini iddia etti.

7Faik Öztürk, Safiye Soymanı aldattı mı Sarışın kadınla sarmaş dolaş...

Safiye Soyman'ın uzun yıllardır birlikte olduğu ve yanından hiç ayırmadığı, birlikte programlar yaptığı hayat arkadaşı Faik Öztürk'in görüntüleri hakkında ne diyeceği merak konusu oldu.

8Faik Öztürk, Safiye Soymanı aldattı mı Sarışın kadınla sarmaş dolaş...

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