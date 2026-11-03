Eyüpsultan’da iş yerlerini su bastı! Mağdur olan vatandaş: 'Felaketin asıl sebebi şiddetli sağanak değil, tramvay inşaatı'

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Çalışmanın yapılışını herkes biliyor palas pandıras bir süreç var burada. Dün akşam apartmana kanalizasyon suyu bastı. İtfaiye, polis, zabıtayı aradık. Elektrik kesildi. Sebebi de apartman yaklaşık bir buçuk metre suyun altındaydı. İtfaiye 'isterseniz tahliye edelim' dedi. Sonrasında İSKİ geldi. Bir araç getirdiler elektrikliymiş, apartmanda da elektrik yok. Haliyle suyu çekemediler. Dün akşam saat 22.00’den itibaren elektriğimiz yok. Ara ara suyumuz gidip geliyor. Apartmanın içi kanalizasyon suyu dolu. Çocuklar var, bebekler var, benim eşim hamile. Hijyen konusunda da burası rezalet durumda ve biz kendimiz uğraşıyoruz. Sürekli İSKİ’yi arıyoruz sabah 08.00’den beri saat 12.00 oldu yeni çalışmaya başladılar” diye konuştu.