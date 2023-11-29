Eylül Öztürk'ten açıklama geldi! ‘Şampiyonlar Ligi’ masasında Dilan Polat ve diğer fenomenlerle yan yanaydı

Ben buradan bunu anlıyorum. Demek ki soruşturmaya veya incelemeye dahil olduk. Bu beni çok mutlu etti. Demek ki sona yaklaşıyoruz. Hep bir belirsizlik vardı. Ama ben zaten yurt dışındayım, o nasıl olacak anlamadım. Neyse bunu avukatıma sorayım" dedi.