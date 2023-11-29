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GündemEylül Öztürk'ten açıklama geldi! ‘Şampiyonlar Ligi’ masasında Dilan Polat ve diğer fenomenlerle yan yanaydı
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Eylül Öztürk'ten açıklama geldi! ‘Şampiyonlar Ligi’ masasında Dilan Polat ve diğer fenomenlerle yan yanaydı

Dilan Polat’ın ‘Şampiyonlar Ligi’ adıyla paylaştığı fotoğraftaki fenomenler bir bir soruşturmaya dahil edildi ve haklarında yurt dışı yasağı istenmişti. Fotoğrafta yer alan fenomen Eylül Öztürk yeni bir açıklama yaptı. Öztürk, "Ben zaten yurt dışındayım, o nasıl olacak anlamadım. Neyse bunu avukatıma sorayım" paylaşımı yaparak hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

• 29 Kasım 2023 - 14:20 • Son Güncelleme:
• 29 Kasım 2023 - 14:20 • Son Güncelleme:
1Eylül Öztürkten açıklama geldi ‘Şampiyonlar Ligi’ masasında Dilan Polat ve diğer fenomenlerle yan yanaydı

Dilan Polat ve Engin Polat’ın kara para aklama suçlarından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesinin ardından gözler, sosyal medyada popüler olan diğer fenomenlere çevrilmişti.

2Eylül Öztürkten açıklama geldi ‘Şampiyonlar Ligi’ masasında Dilan Polat ve diğer fenomenlerle yan yanaydı

Dilan Polat’ın “Şampiyonlar Ligi” adıyla paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yurt dışı çıkış yasağı konulmasını talep etti.

3Eylül Öztürkten açıklama geldi ‘Şampiyonlar Ligi’ masasında Dilan Polat ve diğer fenomenlerle yan yanaydı

‘Şampiyonlar Ligi’ fotoğrafında Dilan ve Engin Polat çifti, Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan’ın yanı sıra, Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk, Yavuz ve eşi Merve Korkut, Tolunay ve eşi İleyda Topal, Ömer ve eşi Tuğba Bağ çiftleri bulunuyor.

4DEMEK Kİ SONA YAKLAŞIYORUZ

'DEMEK Kİ SONA YAKLAŞIYORUZ'

Fotoğraf karesinde yer alan ve yurt dışında olan Eylül Öztürk "Ama ben zaten yurt dışındayım, o nasıl olacak anlamadım.

5Eylül Öztürkten açıklama geldi ‘Şampiyonlar Ligi’ masasında Dilan Polat ve diğer fenomenlerle yan yanaydı

Neyse bunu avukatıma sorayım" paylaşımı yaptı. Eylül Öztürk ardından bir paylaşım daha yaparak açıklamalarda bulundu. Öztürk konuyla ilgili "Evet şu anda bana geldikleri kesinleşti anladığım kadarıyla.

6Eylül Öztürkten açıklama geldi ‘Şampiyonlar Ligi’ masasında Dilan Polat ve diğer fenomenlerle yan yanaydı

Ben buradan bunu anlıyorum. Demek ki soruşturmaya veya incelemeye dahil olduk. Bu beni çok mutlu etti. Demek ki sona yaklaşıyoruz. Hep bir belirsizlik vardı. Ama ben zaten yurt dışındayım, o nasıl olacak anlamadım. Neyse bunu avukatıma sorayım" dedi.

7SAVCI İSTERSE KONSOLOSLUKTA DA İFADE VEREBİLİYORMUŞUM

'SAVCI İSTERSE KONSOLOSLUKTA DA İFADE VEREBİLİYORMUŞUM'

Eylül Öztürk "Şimdi konuyu sordum pasaportum askıya alındığı için (yurt dışı yasağı aynı zamanda pasaportun geçici de olsa iptali demek) diyerek şunları söyledi:

8Eylül Öztürkten açıklama geldi ‘Şampiyonlar Ligi’ masasında Dilan Polat ve diğer fenomenlerle yan yanaydı

"Eğer savcılık bir ifade isterse benden buradan bir kağıt alarak Türkiye'ye gelebiliyormuşum ifade vermek için.' Ondan sorun çıkmaz, evrakla hallediliyor' dedi. Ben çünkü pasaportum iptalken nasıl döneceğim dönmem gerekirse diye sordum.

9Eylül Öztürkten açıklama geldi ‘Şampiyonlar Ligi’ masasında Dilan Polat ve diğer fenomenlerle yan yanaydı

Savcı isterse konsoloslukta da ifade verebiliyormuşum. Tabi ifade vermem gerekeirse. Şu anda bir araştırma var ama bir ifade talebi olur mu olmaz bilmiyorum. Yarın tekrar kontrol edilecekmiş. Süreci takip edeceğiz" dedi

10DİLAN, CEZAEVİ GÜNLERİNİ ANLATTI

DİLAN, CEZAEVİ GÜNLERİNİ ANLATTI

Öte yandan kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat, avukatı aracılığıyla bir internet sitesine açıklamalarda bulundu. Dava süreciyle ilgili konuşan Polat, “Varsa devletimize bir borcumuz ödeyeceğiz.

11Eylül Öztürkten açıklama geldi ‘Şampiyonlar Ligi’ masasında Dilan Polat ve diğer fenomenlerle yan yanaydı

Bu konuları ihmal etmişiz, bundan dolayı tabii ki mahcubuz” dedi. “Gençlikten, bir anda imkan sahibi olmaktan kaynaklanan sorumsuzluklarımız oldu bundan dolayı pişmanlıklarımızı dile getiriyoruz” ifadelerini kullanan Polat, “Günde 750 bin lira harcıyorum” sözleri için de şunları söyledi:

12Eylül Öztürkten açıklama geldi ‘Şampiyonlar Ligi’ masasında Dilan Polat ve diğer fenomenlerle yan yanaydı

“Her gün bu kadar para harcanmasının mümkün olmadığını hepimiz biliriz. Bir tarafıyla ortalama bir Türk vatandaşı gibi yaşarken, işimiz gereği ve bu sosyal medyanın vermiş olduğu zihinsel mecburiyetler mi diyeyim sosyal dayatmalar mı diyeyim…

13Eylül Öztürkten açıklama geldi ‘Şampiyonlar Ligi’ masasında Dilan Polat ve diğer fenomenlerle yan yanaydı

Nasıl öyle yapıyorduk, şimdi yavaş yavaş anlıyorum. ” Polat, “Burada günler zor geçiyor. Zaman zaman yoğunlaşıp ağlıyorum. Vaktimin bir kısmını kendimi anlamakla, tanımakla geçiyor” dedi.

14Eylül Öztürkten açıklama geldi ‘Şampiyonlar Ligi’ masasında Dilan Polat ve diğer fenomenlerle yan yanaydı
15Eylül Öztürkten açıklama geldi ‘Şampiyonlar Ligi’ masasında Dilan Polat ve diğer fenomenlerle yan yanaydı