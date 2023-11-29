Eylül Öztürk'ten açıklama geldi! ‘Şampiyonlar Ligi’ masasında Dilan Polat ve diğer fenomenlerle yan yanaydı
Dilan Polat’ın ‘Şampiyonlar Ligi’ adıyla paylaştığı fotoğraftaki fenomenler bir bir soruşturmaya dahil edildi ve haklarında yurt dışı yasağı istenmişti. Fotoğrafta yer alan fenomen Eylül Öztürk yeni bir açıklama yaptı. Öztürk, "Ben zaten yurt dışındayım, o nasıl olacak anlamadım. Neyse bunu avukatıma sorayım" paylaşımı yaparak hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.
• 29 Kasım 2023 - 14:20 • Son Güncelleme:
• 29 Kasım 2023 - 14:20 • Son Güncelleme: