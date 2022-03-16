• 16 Mart 2022 - 09:55 • Son Güncelleme:
Evliliklerinde kriz çıkan Bensu Soral'dan Hakan Baş açıklaması!
Evliliklerindeki problemler nedeniyle sık sık magazin gündemine gelen Hakan Baş ile Bensu Soral, krizi atlattı.
• 16 Mart 2022 - 09:55 • Son Güncelleme:
1
Hakan Baş ile evliliğine ikinci bir şans veren Bensu Soral, Etiler'de görüntülendi. Hem yeni projesi hem de evliliği hakkında açıklamalarda bulundu.
3
4
6
9
10
11
Çocuk sahibi olma konusunda “Yine tekrarlayacağım; ‘kısmet’ diyorum, onu biz bilemeyiz” diyen Bensu Soral, yeni projelerinden de bahsetti: Dijitale bir projemiz olacak, çok fazla bir şey söyleyemiyorum şimdi.