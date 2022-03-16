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MagazinEvliliklerinde kriz çıkan Bensu Soral'dan Hakan Baş açıklaması!
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• 16 Mart 2022 - 09:55 • Son Güncelleme:

Evliliklerinde kriz çıkan Bensu Soral'dan Hakan Baş açıklaması!

Evliliklerindeki problemler nedeniyle sık sık magazin gündemine gelen Hakan Baş ile Bensu Soral, krizi atlattı.

• 16 Mart 2022 - 09:55 • Son Güncelleme:
1Evliliklerinde kriz çıkan Bensu Soraldan Hakan Baş açıklaması
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Hakan Baş ile evliliğine ikinci bir şans veren Bensu Soral, Etiler'de görüntülendi. Hem yeni projesi hem de evliliği hakkında açıklamalarda bulundu.

2Evliliklerinde kriz çıkan Bensu Soraldan Hakan Baş açıklaması

Bensu Soral, önceki akşam Etiler'de bir stüdyodaydı. Yakın zamanda dijital platform yayınlanacak olan dizideki rolün provaları için stüdyoya giren oyuncu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

3Evliliklerinde kriz çıkan Bensu Soraldan Hakan Baş açıklaması

30 yaşındaki güzel, "Dizi için provalarımız devam ediyor. Fazla bilgi veremiyorum. Çekimlerimiz yaklaştı. Tamamen bu işe odaklandık. O yüzden çok heyecanlıyız" dedi.

4Evliliklerinde kriz çıkan Bensu Soraldan Hakan Baş açıklaması

Gazetecilerin "Bergen filmini izleme fırsatınız oldu mu?" sorusuna Bensu Soral, "İzlemedim. Ama çok merak ediyorum. Çok güzel bir iş olduğunu okudum."

5Evliliklerinde kriz çıkan Bensu Soraldan Hakan Baş açıklaması

"Yoğun bir şekilde çalıştığım için izleme fırsatı bulamadım. Hayranı olduğum birçok isim var" şeklinde yanıt verdi.

6Evliliklerinde kriz çıkan Bensu Soraldan Hakan Baş açıklaması

Bensu Soral, "Sizin de hayranı olduğunuz veya canlandırmak istediğiniz bir isim var mı?" sorusuna da yanıt verdi.

7Evliliklerinde kriz çıkan Bensu Soraldan Hakan Baş açıklaması

"Canlandırmak istediğim ismi düşünmedim. Beni çok hazırlıksız yakaladınız."

8Evliliklerinde kriz çıkan Bensu Soraldan Hakan Baş açıklaması

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; 2018 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturduğu Hakan Baş ile evliliğinin çok iyi gittiğini söyleyen güzel oyuncu, "Artık üzerimizde karabulutlar yok. Mutluyuz" ifadelerini kullandı.

9Evliliklerinde kriz çıkan Bensu Soraldan Hakan Baş açıklaması

Son olarak 'Cam Tavanlar' adlı dizide başrolde yer alan Bensu Soral ile iş insanı eşi Hakan Baş, boşanmanın eşiğinden döndükten sonra barışma tatiline çıkmıştı. İlişkilerine yeni bir şans veren ünlü çift, Ebru Gündeş’i dinlemeye gitmişti.

10Evliliklerinde kriz çıkan Bensu Soraldan Hakan Baş açıklaması

Konser öncesinde muhabirlerle sohbet eden çiftten güzel oyuncu, “Biz Ebru Gündeş’i çok beğeniyoruz, ara ara da geliyoruz zaten. Bu akşam da arkadaşlarımızla buluştuk, tekrar dinlemeye geldik" açıklamasını yapmıştı.

11Evliliklerinde kriz çıkan Bensu Soraldan Hakan Baş açıklaması

Çocuk sahibi olma konusunda “Yine tekrarlayacağım; ‘kısmet’ diyorum, onu biz bilemeyiz” diyen Bensu Soral, yeni projelerinden de bahsetti: Dijitale bir projemiz olacak, çok fazla bir şey söyleyemiyorum şimdi.

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