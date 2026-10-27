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Evli olduğunu öğrenip ayrıldığı eski sevgilisini tornavidayla ağır yaraladı!

27.10.2026 - 16:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA)

İstanbul Kağıthane’de 3 yıl birlikte olduğu şahsın evli olduğunu öğrenip ayrılan Asya K. (28), barışma talebini reddettiği eski sevgilisi Şahin E.’yi (42) çıkan kavgada sırtından tornavidayla ağır yaraladı. Olayın ardından başlatılan 14 günlük fiziki takiple yakalanan şüpheli kadın hakkında mahkemece ev hapsi kararı verilirken, kavgaya karışan tarafların kabarık suç dosyası dikkat çekti.

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1Evli olduğunu öğrenip ayrıldığı eski sevgilisini tornavidayla ağır yaraladı!

Olay, 11 Ekim Pazar günü saat 14.00 sıralarında Telsizler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asya K. ile Şahin E. arasında tartışma çıktı. Tartışmaya kadının sevgilisi Cemal Ç., Sercan Ç. (34) ve Şahin E.’nin yanında bulunan Deniz E. (37) ile Eren Uygar E. (23) de dahil oldu.

2Evli olduğunu öğrenip ayrıldığı eski sevgilisini tornavidayla ağır yaraladı!

Tartışmanın büyümesi üzerine Asya K., eski sevgilisi Şahin E.’yi sırtından tornavidayla yaraladı. Ağır yaralanan Şahin E., Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahin E.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

3Evli olduğunu öğrenip ayrıldığı eski sevgilisini tornavidayla ağır yaraladı!

14 GÜN BOYUNCA İZLEYİP YAKALADILAR

Şahin E.’nin şikayetçi olduğu olayın ardından Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, olayın şüphelileri Asya K. ile Sercan Ç.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatarak evini izlemeye aldı. Şüphelilerin evlerini 14 gün boyunca izleyen polis ekipleri, dışarı çıktıkları sırada Asya K. ile sevgilisinin kardeşi Sercan Ç.’yi yakaladı. Yakalanan Asya K. ile Sercan Ç., emniyete götürüldü.

4Evli olduğunu öğrenip ayrıldığı eski sevgilisini tornavidayla ağır yaraladı!

EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE AYRILDI

Şüphelilerin yakalanmasının ardından kavganın geçmişte yaşanan gönül ilişkisi nedeniyle çıktığı öğrenildi. Asya K.’nin, 3 yıl ilişki yaşadığı Şahin E.’den evli olduğunu öğrenmesinin ardından ayrıldığı, daha sonra Cemal Ç. ile sevgili olduğu belirtildi. Şahin E.’nin haber göndererek Asya K. ile konuşmak istediği, ancak kadının görüşmeyi kabul etmediği öğrenildi. Olay günü Cemal Ç.’nin evin önünde bulunduğu sırada Şahin E. ve yanındakilerin tesadüfen buradan geçtiği belirtildi. Asya K., bu sırada tacize uğradığını ve Cemal Ç.’nin de yaşananları gördüğünü öne sürdü. Ardından taraflar arasında tartışma çıktığı öğrenildi.

5Evli olduğunu öğrenip ayrıldığı eski sevgilisini tornavidayla ağır yaraladı!

EV HAPSİ VERİLDİ

Asya K. hakkında sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Cemal Ç.'nin kardeşi Sercan Ç. ise emniyetteki ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Olay anına ait cep telefonu görüntülerinde bir kişinin, "Bu mahallede uyuşturucu sattırmayacağım" diye bağırarak küfür ettiği anlar görülüyor. Bu sözlerin mahalle sakinlerini kışkırtmak amacıyla söylendiği de öğrenildi.

6Evli olduğunu öğrenip ayrıldığı eski sevgilisini tornavidayla ağır yaraladı!

TARAFLARIN EMNİYETTE 24 KAYDI ÇIKTI

Diğe yandan Asya K.’nin 'Uyuşturucu kullanmak', 'Hakaret', 'Kasten yaralama' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından, Sercan Ç.’nin ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ten 2, 'Uyuşturucu kullanmak', 'Reşit olmayanla cinsel ilişki', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'Açıktan hırsızlık' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 1'er olmak üzere toplam 7, Cemal Ç.’nin ise, 'Uyuşturucu kullanmak', 'Açıktan hırsızlık' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs', Şahin E.’nin ise 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Uyuşturucu kullanmak' ve 'Evden hırsızlık' suçlarından, Deniz E.’nin 'Uyuşturucu kullanmak', 'Kasten öldürme', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından, Eren Uygar E.’nin ise 'Uyuşturucu kullanmak' ve 'Bilişim yoluyla hırsızlık' suçlarından emniyete geliş kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

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