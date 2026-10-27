EVİNİ TURİSTLERE KİRALAYANLAR DİKKAT! Resmî Gazete'de yayımlandı: 30 gün kuralı geldi

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27 Ekim tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikle, 28 Aralık 2023'te yürürlüğe giren Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 12'nci maddesinin dördüncü fıkrası değiştirildi.



Yeni hüküm, turizm amaçlı kiralama izin belgesine dayanak oluşturan bilgi ve belgelerin eksiksiz, uygun ve güncel olmasını esas alıyor.



Buna göre belgelerde eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilmesi hâlinde izin belgesi sahibine bunları gidermesi için 30 gün tanınacak.



Aynı uygulama, izin belgesinin düzenlenmesine esas bilgi ve belgelerde sonradan değişiklik olduğunun belirlenmesi durumunda da geçerli olacak.



Burada önemli bir ayrıntı var: Yeni yönetmelik, bütün izin belgesi sahiplerine 27 Ekim'den itibaren yeniden başvuru yapmaları için 30 günlük genel bir süre getirmiyor. Düzenleme, belgelendirmeye esas evraklarda eksiklik, uygunsuzluk veya değişiklik tespit edilmesi durumunda uygulanacak.