EVİNİ TURİSTLERE KİRALAYANLAR DİKKAT! Resmî Gazete'de yayımlandı: 30 gün kuralı geldi
Evini günlük veya kısa süreli olarak turistlere kiralayanları ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, turizm amaçlı kiralama izin belgesine esas evraklarda eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilmesi hâlinde belge sahiplerine 30 gün süre tanınacak. Eksikliklerini gidermeyenlerin izin belgeleri ise iptal edilecek.
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Evini günlük, haftalık veya kısa süreli olarak kiraya veren mülk sahiplerini ilgilendiren yeni bir karar alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği, 27 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, turizm amaçlı kiralanan konutların izin belgelerine ilişkin eksikliklerin giderilmesi ve belge iptali sürecini yeniden belirliyor.
Yeni kurala göre izin belgesi için sunulan evraklarda eksiklik ya da uygunsuzluk bulunması veya belgelendirmeye esas bilgi ve belgelerde değişiklik meydana geldiğinin tespit edilmesi durumunda, belge sahibine durumu düzeltmesi için 30 gün süre verilecek. Bu sürenin sonunda eksikliklerin devam ettiğinin belirlenmesi hâlinde turizm amaçlı kiralama izin belgesi iptal edilecek.
GÜNLÜK KİRALIK EVLERDE 30 GÜN KURALI BAŞLADI
27 Ekim tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikle, 28 Aralık 2023'te yürürlüğe giren Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 12'nci maddesinin dördüncü fıkrası değiştirildi.
Yeni hüküm, turizm amaçlı kiralama izin belgesine dayanak oluşturan bilgi ve belgelerin eksiksiz, uygun ve güncel olmasını esas alıyor.
Buna göre belgelerde eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilmesi hâlinde izin belgesi sahibine bunları gidermesi için 30 gün tanınacak.
Aynı uygulama, izin belgesinin düzenlenmesine esas bilgi ve belgelerde sonradan değişiklik olduğunun belirlenmesi durumunda da geçerli olacak.
Burada önemli bir ayrıntı var: Yeni yönetmelik, bütün izin belgesi sahiplerine 27 Ekim'den itibaren yeniden başvuru yapmaları için 30 günlük genel bir süre getirmiyor. Düzenleme, belgelendirmeye esas evraklarda eksiklik, uygunsuzluk veya değişiklik tespit edilmesi durumunda uygulanacak.
EKSİK BELGELER TAMAMLANMAZSA İZİN İPTAL EDİLECEK
Yönetmelikteki en dikkat çekici değişiklik, tanınan sürenin sonunda uygulanacak yaptırımla ilgili.
İzin belgesine esas belgelerde eksiklik ya da uygunsuzluk belirlenen konut sahiplerine 30 gün süre verilecek. Bu süre içinde gerekli düzeltmelerin yapılmaması ve eksikliklerin devam ettiğinin tespit edilmesi hâlinde izin belgesi iptal edilecek.
Dolayısıyla evrakta bir eksiklik bulunması, tek başına izin belgesinin hemen iptal edileceği anlamına gelmiyor.
Ancak tanınan süre içerisinde eksikliklerin giderilmesi gerekiyor.
İzin belgesi iptal edilen bir konutun turizm amaçlı kiralanmaya devam edilebilmesi için ilgili mevzuatın izin şartlarının yeniden karşılanması gerekiyor.
YENİ DÜZENLEME KİMLERİ KAPSIYOR?
Yeni düzenleme, konutlarını turizm amaçlı kiraya veren ve bu faaliyet için izin belgesi sahibi olan gerçek veya tüzel kişileri ilgilendiriyor.
Türkiye'de 7464 sayılı Kanun kapsamında, konutların tek seferde 100 gün veya daha kısa süreyle kiralanması turizm amaçlı kiralama olarak değerlendiriliyor.
Bu tür kiralamalar için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin belgesi alınması gerekiyor.
Dolayısıyla günlük veya haftalık kiralama yapan, konutlarını turistik konaklama amacıyla kullandıran mülk sahipleri düzenlemenin kapsamında bulunuyor.
Buna karşılık yeni karar, konutunu uzun süreli ve olağan kira sözleşmesiyle kiraya veren bütün ev sahipleri için yeni bir belge yükümlülüğü getirmiyor.
EVİNİ TURİSTLERE KİRALAYANLAR NE YAPMALI?
Yeni yönetmelik kapsamında turizm amaçlı kiralama izin belgesi bulunan mülk sahiplerinin, belgelerine dayanak oluşturan bilgi ve evrakların güncel olup olmadığını kontrol etmesi önem taşıyor.
Özellikle izin belgesi alınırken sunulan bilgilerde sonradan değişiklik meydana gelmişse, bu değişikliğin belge koşullarını etkileyip etkilemediği ilgili kurumdan öğrenilmeli.
Eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilmesi hâlinde ise tanınan 30 günlük süre içerisinde gerekli işlemlerin tamamlanması gerekiyor.
Aksi durumda, süre sonunda eksikliklerin giderilmediğinin belirlenmesi üzerine turizm amaçlı kiralama izin belgesi iptal edilecek.
HER EV SAHİBİ YENİDEN İZİN BELGESİ ALACAK MI?
Hayır. 27 Ekim'de yayımlanan yönetmelik değişikliği, mevcut bütün turizm amaçlı kiralama izin belgelerinin yenilenmesini zorunlu kılmıyor.
Düzenleme, izin belgesine esas belgelerde eksiklik veya uygunsuzluk bulunması ya da bu bilgi ve belgelerde değişiklik meydana geldiğinin tespit edilmesi hâlinde izlenecek süreci belirliyor.
Mevcut izin belgelerine ilişkin diğer yükümlülükler ise ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulanmaya devam edecek.
YENİ YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 27 Ekim 2026 tarihli ve 33413 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.
Üç maddeden oluşan düzenleme, yayımlandığı gün yürürlüğe girdi.
Yönetmelik hükümlerinin yürütülmesinden Kültür ve Turizm Bakanı sorumlu olacak.