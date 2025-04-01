Ev sahibinden pes dedirten tuzak! Böylesi görülmedi: Kiracıya sanal komplo
Ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan sorunlar son yıllarda kiralardaki fahiş artış nedeniyle arttı. Ancak daha önce böylesi görülmedi. Kiracısı olan genç kadını, evden çıkarmak için akıl almaz yöntemlere başvuran ev sahibinin davası, mahkûmiyetle sonuçlandı. Kiracısı olan genç kadın adına bazı flört sitelerinden sahte hesaplar açan, telefonunu paylaşan ev sahibine 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
• 01 Nisan 2025 - 07:32 • Son Güncelleme:
• 01 Nisan 2025 - 07:32 • Son Güncelleme: