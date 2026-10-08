EUS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2026 | ÖSYM EUS geç başvurusu nasıl yapılır, ücret ne kadar? Son gün bugün!
EUS geç başvuru başladı mı, nasıl yapılır? 2026 EUS geç başvuru ücreti ne kadar, ÖSYM AİS EUS başvuru ekranı ne zaman kapanacak? Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na katılmak isteyen ancak normal başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için beklenen geç başvuru günü geldi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-EUS takvimine göre geç başvurular 8 Ekim 2026 Perşembe günü alınacak. Başvuru işlemleri bugün saat 23.59'da sona erecek. Normal dönemde 2.500 TL olarak belirlenen sınav ücreti geç başvuruda yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. Buna göre EUS geç başvuru ücreti 3.750 TL olacak. Peki, EUS geç başvuru nasıl yapılır, ÖSYM AİS başvuru ekranına nasıl girilir, son saat kaç, sınav ne zaman? İşte 2026 EUS geç başvuru tarihi, ücreti ve sınav takvimi...
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ÖSYM EUS geç başvuru, EUS geç başvuru ekranı, 2026 EUS başvuru ücreti, EUS geç başvuru nasıl yapılır, EUS sınavı ne zaman soruları 8 Ekim Perşembe günü adayların gündemine geldi. 2026 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın normal başvuruları 23 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Normal başvuru süresini kaçıran adaylara ise bugün için ikinci bir imkan tanındı. Adayların tek günlük geç başvuru süresini kaçırmaması ve başvuruyla birlikte sınav ücretini de aynı gün yatırması gerekiyor.
EUS GEÇ BAŞVURU BAŞLADI MI 2026?
2026-EUS geç başvuruları bugün, 8 Ekim 2026 Perşembe günü yapılıyor.
ÖSYM'nin yayımladığı EUS Başvuru Kılavuzu'nda 8 Ekim 2026 tarihi "Geç Başvuru Günü" olarak belirlendi.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi işlem takvimine göre 2026-EUS başvuruları 8 Ekim saat 10.00 ile 23.59 arasında gerçekleştirilebilecek.
Bu nedenle normal başvuru sürecini kaçıran adayların EUS geç başvuru işlemlerini bugün içerisinde tamamlamaları gerekiyor.
EUS GEÇ BAŞVURU SAAT KAÇTA BİTİYOR?
2026-EUS geç başvuru işlemleri 8 Ekim Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi işlem takvimine göre EUS geç başvuru işlemleri bugün saat 10.00'da başladı ve aynı gün saat 23.59'da tamamlanacak. Dolayısıyla adaylar açısından EUS geç başvurusu için son gün bugün.
ÖSYM EUS GEÇ BAŞVURU EKRANI
EUS geç başvurusu yapmak isteyen adayların gündeminde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi bulunuyor.
Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin belirlediği başvuru yöntemleri üzerinden gerçekleştirebiliyor. Başvuru bilgilerinin doğru ve eksiksiz girilmesi önem taşıyor.
ÖSYM kılavuzuna göre başvuru bilgilerinin Aday İşlemleri Sistemi'ne girilmiş olması tek başına yeterli değil. Sınav ücretinin de belirtilen süre içerisinde yatırılması gerekiyor.
EUS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
EUS'a katılacak adayların başvuru işlemlerini ÖSYM'nin belirlediği usullere göre tamamlaması gerekiyor.
2026 EUS normal başvuruları ÖSYM Başvuru Merkezleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden alınmıştı.
Başvuru işleminin ardından adayların bilgilerini kontrol etmeleri ve ödeme adımının tamamlandığından emin olmaları gerekiyor. Özellikle bugün geç başvuru yapan adaylar açısından ücret ödeme süresi kritik önem taşıyor.
EUS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2026?
2026-EUS için normal dönemde belirlenen sınav ücreti 2.500 TL.
ÖSYM'nin sınav kılavuzuna göre geç başvuru gününde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor.
Buna göre hesaplama şöyle:
Normal EUS sınav ücreti: 2.500 TL
Yüzde 50 artış: 1.250 TL
2026 EUS geç başvuru ücreti: 3.750 TL
Adayların geç başvuru ücretini başvuru yaptıkları gün içerisinde ödemeleri gerekiyor.
EUS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?
EUS geç başvurusunda en önemli ayrıntılardan biri ödeme süresi.
ÖSYM kılavuzunda geç başvuru gününde gerçekleştirilen başvurularda sınav ücretinin yüzde 50 artırımlı olarak aynı gün ödeneceği belirtiliyor.
Bu nedenle 8 Ekim'de başvurusunu gerçekleştiren adayların 3.750 TL'lik geç başvuru ücretini de aynı gün içerisinde yatırması gerekiyor.
Başvurunun sisteme girilmiş olması tek başına yeterli olmadığı için ödeme işleminin tamamlanıp tamamlanmadığının kontrol edilmesi önem taşıyor.
EUS NORMAL BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTTİ?
2026 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için normal başvurular 23 Eylül ile 1 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Normal başvuru döneminde ücret ödemek için son tarih ise 2 Ekim olarak belirlendi. Normal başvuru dönemini kaçıran adaylara 8 Ekim 2026 tarihinde tek günlük geç başvuru hakkı tanındı.
EUS SINAVI NE ZAMAN 2026?
2026 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 7 Kasım 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Sınav saat 13.45'te başlayacak.
Adaylara soruları yanıtlamaları için 110 dakika süre verilecek.
EUS SINAVI SAAT KAÇTA?
2026-EUS 7 Kasım Cumartesi günü saat 13.45'te başlayacak.
Adayların sınav günü saat 13.30'a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Saat 13.30'dan sonra sınav binasına gelen adaylar sınava alınmayacak.
Bu nedenle adayların sınav günü ulaşım ve sınav merkezine varış planlarını giriş saatini dikkate alarak yapmaları gerekiyor.
EUS NEDİR?
EUS, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın kısaltmasıdır.
Sınav, ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor. Eczacılık alanındaki uzmanlık eğitimine giriş sürecinde kullanılan sınavın başvuru, değerlendirme ve yerleştirme esasları ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda düzenleniyor.