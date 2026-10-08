EUS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2026 | ÖSYM EUS geç başvurusu nasıl yapılır, ücret ne kadar? Son gün bugün!

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EUS geç başvurusunda en önemli ayrıntılardan biri ödeme süresi.



ÖSYM kılavuzunda geç başvuru gününde gerçekleştirilen başvurularda sınav ücretinin yüzde 50 artırımlı olarak aynı gün ödeneceği belirtiliyor.



Bu nedenle 8 Ekim'de başvurusunu gerçekleştiren adayların 3.750 TL'lik geç başvuru ücretini de aynı gün içerisinde yatırması gerekiyor.



Başvurunun sisteme girilmiş olması tek başına yeterli olmadığı için ödeme işleminin tamamlanıp tamamlanmadığının kontrol edilmesi önem taşıyor.