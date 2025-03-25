Eşref Rüya'nın ilk bölümü tüm Türkiye'yi ağlattı!
Kanal D’nin çok konuşulan dizisi Eşref Rüya, ilk bölümüyle izleyiciyi ağlattı. İstanbul’da ‘Yetimler’ olarak bilinen güçlü bir suç örgütünün üyesi Eşref, hayatı boyunca elindeki güçle yetimlere yardım edeceğine yemin etti. Dizinin ilk bölümünde Eşref, annesi babası olmayan Ömer’e unutamayacağı yakınlığı gösterdi. Eşref’in parası olmadığı için top oynayamadığı halı sahayı Ömer’e satın aldığı sahneler, tüm Türkiye’yi ağlattı.
• 25 Mart 2025 - 11:07 • Son Güncelleme:
• 25 Mart 2025 - 11:07 • Son Güncelleme: