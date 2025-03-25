Eşref Rüya'nın ilk bölümü tüm Türkiye'yi ağlattı!





Eşref, “Bundan sonra senin anan, baban, abin, kardeşin, hepsi benim” dedi. Duyduklarına inanamayan Ömer’in, Eşref’e sarılıp “Hayatımda ilk defa birine sarılıyorum, kimse bana böyle sarılmamıştı” dediği sahnelerde izleyici gözyaşlarına boğuldu.