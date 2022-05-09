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MagazinEski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik'in estetiksiz hali şoke etti!
HaberlerMagazin Haberleri Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik'in estetiksiz hali şoke etti!
• 09 Mayıs 2022 - 11:46 • Son Güncelleme:

Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik'in estetiksiz hali şoke etti!

Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik'in yıllar içindeki değişimini görenler adeta şoka uğradı. 2019 yılında katıldığı Survivor yarışmasında ünlüler takımında yer alan Öykü Çelik'in estetiksiz halini görenler adeta gözlerine inanamadı. Değişimiyle göz kamaştıran güzel oyuncu sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

• 09 Mayıs 2022 - 11:46 • Son Güncelleme:
1Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelikin estetiksiz hali şoke etti
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2019 yılındaki katıldığı Survivor yarışmasında başarılı bir performans gösteren oyuncu Öykü Çelik'in yıllar içindeki değişimi adeta şoke etti. Estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri haline gelen güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

2SURVİVORDA YARIŞMIŞTI

SURVİVOR'DA YARIŞMIŞTI!

2019 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla birçok kişinin takibine giren Öykü Çelik, o sene ünlüler takımında yarışarak başarılı bir performans sergilemişti.

3Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelikin estetiksiz hali şoke etti

Yüzünün ve gözlerinin güzelliğiyle dikkat çeken başarılı oyuncu, oyunculuğa adım attığı ilk yıllarda Tolga Karel ile sevgiliydi.

4ESTETİKSİZ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

ESTETİKSİZ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Başarılı oyuncu Öykü Çelik'in ortaya çıkan fotoğrafları sonrası, yüzünün belli kısımlarını estetik yaptırdığı ortaya çıktı.

5Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelikin estetiksiz hali şoke etti

Ünlü oyuncunun estetiksiz halini görenler ise adeta şoke oldu. Yıllar içinde bambaşka biri haline dönüşen Öykü Çelik, paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

6Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelikin estetiksiz hali şoke etti

Instagram hesabında 489 bin takipçisi bulunan güzel oyuncu, özel hayatıyla ilgili sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

7Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelikin estetiksiz hali şoke etti

İşte o paylaşımlardan bazıları;

8Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelikin estetiksiz hali şoke etti
9Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelikin estetiksiz hali şoke etti

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