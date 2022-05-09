• 09 Mayıs 2022 - 11:46 • Son Güncelleme:
Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik'in estetiksiz hali şoke etti!
Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik'in yıllar içindeki değişimini görenler adeta şoka uğradı. 2019 yılında katıldığı Survivor yarışmasında ünlüler takımında yer alan Öykü Çelik'in estetiksiz halini görenler adeta gözlerine inanamadı. Değişimiyle göz kamaştıran güzel oyuncu sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.
• 09 Mayıs 2022 - 11:46 • Son Güncelleme:
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2019 yılındaki katıldığı Survivor yarışmasında başarılı bir performans gösteren oyuncu Öykü Çelik'in yıllar içindeki değişimi adeta şoke etti. Estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri haline gelen güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
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