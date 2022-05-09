Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik'in estetiksiz hali şoke etti!

2019 yılındaki katıldığı Survivor yarışmasında başarılı bir performans gösteren oyuncu Öykü Çelik'in yıllar içindeki değişimi adeta şoke etti. Estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri haline gelen güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.