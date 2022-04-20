• 20 Nisan 2022 - 17:08 • Son Güncelleme:
Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den iddialı paylaşım!
Survivor yarışma programı ile adını duyuran Aşkım Burçe'nin Cimnastik alanında başarıları bulunuyor. Instagram'da oldukça aktif olan Aşkım Burçe, taytlı ve sütyenli paylaşım yaptı.
• 20 Nisan 2022 - 17:08 • Son Güncelleme:
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Survivor 2020 sezonunda ünlüler takımında yarışan Aşkım Burçe, şansını Survivor 2022 All Star kadrosunda da denemişti. Ancak kadroya yedeklerden giren sporcu, çok geçmeden elenmişti. Instagram'da sık sık paylaşım yapan Burçe'nin pozları dikkat çekti.
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