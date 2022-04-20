Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den iddialı paylaşım!

Survivor 2020 sezonunda ünlüler takımında yarışan Aşkım Burçe, şansını Survivor 2022 All Star kadrosunda da denemişti. Ancak kadroya yedeklerden giren sporcu, çok geçmeden elenmişti. Instagram'da sık sık paylaşım yapan Burçe'nin pozları dikkat çekti.