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MagazinEski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den iddialı paylaşım!
HaberlerMagazin Haberleri Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den iddialı paylaşım!
• 20 Nisan 2022 - 17:08 • Son Güncelleme:

Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den iddialı paylaşım!

Survivor yarışma programı ile adını duyuran Aşkım Burçe'nin Cimnastik alanında başarıları bulunuyor. Instagram'da oldukça aktif olan Aşkım Burçe, taytlı ve sütyenli paylaşım yaptı.

• 20 Nisan 2022 - 17:08 • Son Güncelleme:
1Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçeden iddialı paylaşım
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Survivor 2020 sezonunda ünlüler takımında yarışan Aşkım Burçe, şansını Survivor 2022 All Star kadrosunda da denemişti. Ancak kadroya yedeklerden giren sporcu, çok geçmeden elenmişti. Instagram'da sık sık paylaşım yapan Burçe'nin pozları dikkat çekti.

2AŞKIM BURÇEDEN TAYTLI VE SÜTYENLİ PAYLAŞIM

AŞKIM BURÇE'DEN TAYTLI VE SÜTYENLİ PAYLAŞIM

22 yaşındaki Aşkım Burçe spor yaptığı anları sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.

3Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçeden iddialı paylaşım

Sporcu Burçe, taytlı ve sütyenli pozunu paylaştı.

4Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçeden iddialı paylaşım

1,62 boyundaki Burçe geçtiğimiz günlerde Instagram'a, "Gülü dikeniyle" notuyla kırmızı bikinili pozunu yüklemişti.

5Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçeden iddialı paylaşım

Cimnastik alanında dereceleri olan genç sporcu Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitim aldı.

6İşte Aşkım Burçenin spor alanındaki başarıları...

İşte Aşkım Burçe'nin spor alanındaki başarıları...

2013 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Yıldız Bayan 1.cilik

2014 Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası Yıldız Bayan 3.cülük

2015 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

7Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçeden iddialı paylaşım

2016 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2017 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2017 Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalında (Asya Bölgesi 1.cilik)(Türkiye Geneli 2.cilik)

8Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçeden iddialı paylaşım

2018 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 1.cilik

2019 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 2.cilik

2013 Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası (Bulgaristan)

9Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçeden iddialı paylaşım

2016 Avrupa Şampiyonası (Takım: 8.cilik) (İspanya)

2016 Aere Trampoline World Cup 6.cılık (İtalya)

2016 Scalabiscup International Tournament 4.cülük (Portekiz)

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Eski Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'den iddialı paylaşım!

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