Eski eşyalar yeniden hayat buldu: Hurda malzemelerden nostaljik radyo yapıyor

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Dinlemekte ayrı bir mutlu ediyor. Radyoya uygun bir sunta bulduğum zaman içerisine kapaklı bölmeler yapıyorum, menteşe yapıyorum. Hurdacıdan ya da eş dosttan aldığım kullanılamayan eski kasetçalarları alıp, bunların devresini içerisine koyuyorum. Eskiden radyolarda hasır çuval görünümlü bir kumaş olurdu, hoparlörlerin ön tarafına koyulurdu. Onun için eski bir çuval buldum, ona gözüm gibi bakıyorum.